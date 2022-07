¿Cómo funciona 'Only Fans' y cómo es la experiencia para quienes viven de ello?

Por Calle 7 Redacción | 18 de julio de 2022, 17:05 PM

Ya varios costarricenses se han animado a participar en la plataforma Only Fans, en la cual usuarios pueden vender fotografías y videos de todo tipo, aunque mayoritariamente eróticos.

El fenómeno ha cobrado mucha fuerza en los últimos meses, durante los cuales cientos de usuarios han reportado estar generando ganancias millonarias partiendo del contenido compartido. Este fue el caso de los gemelos Esteban y Douglas Castillo, dos figuras reconocidas de la farándula nacional que aseguran estar recibiendo generosas sumas de dinero por el contenido explícito que publican en la plataforma.



No obstante, cabe aclarar que cada usuario decide qué contenido ofrecerle a sus seguidores, o fans; hay artistas que venden la exclusividad de sus canciones y famosos que conectan con su audiencia sin necesidad de quitarse la ropa.



Los gemelos Castillo dicen que ya han experimentado con el contenido variado, pero que ahora optaron por el contenido "sin censura" y que no se arrepienten de hacerlo, ya que les ha proporcionado una nueva fuente de ingreso de la cual no se avergüenzan contar.

En el video adjunto cuentan cómo iniciaron en el mundo de Only Fans y cómo ha sido su experiencia ahora que se posicionan como dos importantes creadores de contenido explícito en la plataforma.