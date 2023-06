Cinco elementos fundamentales que debe revisar en su carro durante la época lluviosa

Antes de salir a hacer un flete, Daniel Cambronero se asegura de revisar que todo esté bien con su carro, especialmente porque de él depende su trabajo como taxista.

La época lluviosa presenta una serie de desafíos para los conductores, no solo por baja la visibilidad que producen los aguaceros en carretera, sino también por las variaciones que las lluvias provocan en la capacidad de frenado de los carros y en las habilidades de conducción.



Eso es algo que Jaime Cardona, un conductor que conversó con Calle 7 Informativo, tiene muy claro y que lo motiva a revisar las escobillas y las luces de su vehículo cada vez que empieza la temporada lluviosa.

Para garantizar su seguridad cuando llueve, el principal consejo es ser prudente. En segundo lugar, están los elementos del carro que se deben revisar religiosamente.





Ampliamos esta información en detalle en el video adjunto.

Por ejemplo, las; es preciso asegurarse de que en ellas no haya ninguna deformidad ni cortes laterales, también es fundamental revisar la profundidad del taco (o cuña de las ruedas), pues cuanto menos tenga, menor será su agarre.Luego están los, a los cuales expertos recomiendan darle un mantenimiento periódico, especialmente durante la temporada lluviosa, y que incluya un buen engrasado y limpieza para quitarles las adherencias que puedan tener.En la lista luego sigue la, para la cual los conductores deben revisar que la conexión de cada uno de los bornes esté bien, de manera que estén bien socados y que la batería no se desplace. Si puede, llévela a un taller para medir su energía. ¡Nadie quiere que su carro se apague en medio de un aguacero!Seguidamente, están las, las cuales juegan un papel fundamental en garantizar la visibilidad de un vehículo durante los aguaceros. Precisamente por las lluvias es que, en muchas ocasiones, los cobertores de los carros tienden a arrancarse y el agua puede filtrarse dentro de los focos y quemarlos.En último lugar, pero no menos importante, esté seguro de que lasde su carro no dejen residuos en el parabrisas y que el jabón no obstaculice los agujeros de salida en caso de que requiera activarlas.