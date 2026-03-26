¿Choque leve? Así puede resolverlo en minutos sin esperar horas en la carretera

El país cuenta con una herramienta que permite reducir significativamente el tiempo de atención tras un choque leve, pero su uso sigue siendo limitado. Se trata del pacto amistoso, un mecanismo de conciliación disponible a través de aseguradoras privadas y el Instituto Nacional de Seguros (INS). A pesar de sus beneficios, algunos conductores desconfían de su aplicación.



Según datos analizados, aunque el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) indica que un oficial tarda cerca de 30 minutos en atender un accidente, en la práctica los tiempos pueden extenderse hasta tres horas. Esto ocurre en un contexto donde se registra un choque cada seis minutos en el país.



De ese total de accidentes, ocho de cada diez son leves, lo que permitiría resolverlos mediante conciliación si existiera mayor conocimiento y uso del mecanismo.



El pacto amistoso puede aplicarse únicamente si no hay personas lesionadas, si los vehículos pueden movilizarse por sus propios medios y si no están involucrados motocicletas, transporte público o camiones.



“Tiene que llamar a la aseguradora, es importante que no llamen al 9-1-1 porque de lo contrario el caso habría que judicializarlo, los conductores deben tomar fotografías del choque desde todas las vistas posibles y así podrían movilizar los vehículos para liberar el paso”, explicó Rosa María Morales, Gerente General de la aseguradora Quálitas.

En caso de que alguna de las partes no respete el acuerdo, el proceso puede ser homologado ante el juzgado de tránsito, incluso si no intervino un oficial en el lugar.



Este sistema permite retirar los vehículos de la vía en menos de 20 minutos.



Solo el mes anterior, 232 personas utilizaron este mecanismo; en enero fueron 163 y en lo que va de 2025 se registra un promedio mensual de 285 casos, lo que equivale a cerca de 10 conciliaciones diarias.



Como parte de esta iniciativa, los conductores pueden descargar el formulario en el sitio web pactoamistoso.com o consultar con su aseguradora para aplicarlo y evitar congestionamientos innecesarios en carretera.



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