¿“Cerebro de palomitas”? Era digital está reduciendo nuestra capacidad de concentración

Periodista: Kathleen Baker.

En apenas dos décadas, la capacidad de atención frente a una pantalla ha sufrido una caída significativa. Si antes una persona podía concentrarse durante aproximadamente 2.5 minutos, hoy ese tiempo se ha reducido a apenas 40 segundos.



Si surge la necesidad de reproducir videos a velocidad 2x o se pierde el interés cuando una toma dura más de unos segundos, la explicación podría estar en cómo el cerebro se ha adaptado al consumo constante de contenido digital.



Este fenómeno se conoce como “Brain Popcorn”, un término que describe la fragmentación de la atención en la era digital. La expresión alude a la forma en que los pensamientos saltan de un estímulo a otro con rapidez, similar a las palomitas de maíz cuando estallan en una olla.



El concepto fue acuñado por el informático David Levy para explicar cómo la exposición permanente a estímulos digitales modifica la manera en que el cerebro procesa la información.



La psicóloga Mónica Segura explica que esta transformación se refleja directamente en la duración de la atención frente a pantallas.



“El promedio de atención en una pantalla era de 2.5 minutos, en la actualidad ese tiempo se ha reducido a solo 40 segundos”, señaló.

Este cambio se relaciona con años de consumo de contenido diseñado para captar la atención en lapsos cada vez más breves, como videos cortos, notificaciones constantes y desplazamiento continuo en redes sociales.



En Costa Rica, el fenómeno también es evidente. Los usuarios pasan en promedio 8 horas y 45 minutos al día frente a pantallas, lo que equivale a más de un tercio del tiempo diario conectado a dispositivos digitales.



Esta exposición constante refuerza el patrón de estímulos rápidos y múltiples, lo que puede dificultar la concentración prolongada en actividades que requieren atención sostenida.

