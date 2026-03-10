Casas de Justicia: la alternativa para frenar pleitos vecinales antes de que escalen

Frente al aumento de disputas vecinales que terminan en redes sociales o tragedias, las Casas de Justicia ofrecen una vía gratuita y rápida para resolver conflictos mediante el diálogo.



En Costa Rica, los enfrentamientos por cercas, zonas verdes o incluso espacios de parqueo se han vuelto cotidianos, llegando a menudo a las redes sociales como una medida de presión entre vecinos. Sin embargo, la escalada de estas tensiones puede tener consecuencias fatales, como el homicidio ocurrido en Escazú por diferencias vecinales o el caso que inspiró el documental La vecina perfecta, donde una mujer mató a otra porque sus hijos jugaban fútbol frente a su casa.



Para evitar que estos pleitos lleguen a los tribunales o terminen en violencia, el país cuenta con las Casas de Justicia del Ministerio de Justicia y Paz. Este sistema ofrece soluciones rápidas, gratuitas y basadas en el diálogo para temas de convivencia, materia laboral, alquileres, consumo y tránsito (ver video adjunto).



Durante el 2025, estos centros atendieron a 1.330 personas, siendo la sede de Cartago la que registró un mayor volumen de casos. Actualmente, los ciudadanos pueden encontrar estas oficinas en San José, Desamparados, Heredia, Santa Cruz, Garabito, Liberia y Pérez Zeledón. Acudir a estos espacios permite agilizar trámites que, por la vía judicial ordinaria, suelen ser sumamente tediosos y lentos.