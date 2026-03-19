Cartago: De provincia tranquila a zona en alerta

Cartago ha sido históricamente asociada con la calma, la bruma, la agricultura y símbolos como la Basílica de Los Ángeles y el volcán Irazú. Sin embargo, en los últimos meses, esa percepción ha comenzado a cambiar.



Vecinas como Sonia Leiva y María Chacón, quienes han vivido toda su vida en la provincia, coinciden en que la tranquilidad que antes caracterizaba a sus comunidades ya no se percibe de la misma manera. Ambas aseguran que la inseguridad se ha vuelto parte de la cotidianidad (ver nota adjunta).



Esta percepción también se refleja en los datos oficiales. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Cartago registra 22 homicidios en lo que va del año, cifra que duplica la reportada en 2025, cuando se contabilizaron 10 casos.



A nivel nacional, la tendencia también evidencia un incremento en la violencia. Costa Rica ha registrado en los últimos años cifras cercanas a los 900 homicidios anuales. En los primeros 76 días de 2026 se reportan 153 asesinatos, lo que equivale a un promedio de dos muertes por día.



En los barrios de Cartago, vecinos expresan su preocupación y esperan que las condiciones de seguridad mejoren y que la tranquilidad vuelva a sus calles.

