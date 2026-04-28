Caída en precio de la papa beneficia al consumidor, pero golpea a productores

La papa, uno de los productos más consumidos en Costa Rica, atraviesa actualmente un momento favorable para los consumidores. En abril, el precio por kilo cayó hasta los ₡600, convirtiéndose en una opción accesible dentro de la canasta básica.

Este descenso contrasta con el comportamiento de años anteriores. En 2019, el kilo rondaba los ₡804 en ferias del agricultor, mientras que para 2022 subió a aproximadamente ₡1.086. La situación se intensificó en 2025, cuando el precio superó los ₡2.300 e incluso alcanzó picos de hasta ₡3.600 por kilo (ver video adjunto).

Según datos del Consejo Nacional de Producción, esta caída reciente representa un alivio para los consumidores, pero también genera preocupación en el sector agrícola.

"Estamos muy por debajo de las ventas normales y el costo de producción es elevado, por lo que estamos teniendo pérdidas", expresó Kevin Aguilar, productor de papas de Pacayas.

En los últimos cinco años, los productores de papa han enfrentado múltiples desafíos, entre ellos los efectos de la pandemia, las variaciones climáticas y el aumento de las importaciones, que hoy se consolidan como su principal competencia.

Los registros indican que en enero de este año el kilo de papa blanca o amarilla se ubicaba en ₡1.065, mientras que para abril descendió a ₡515, lo que ha incentivado su consumo en los hogares costarricenses.

No obstante, el panorama podría cambiar en los próximos meses. Las proyecciones apuntan a que el fenómeno de El Niño podría reducir las lluvias y elevar las temperaturas a partir de junio, afectando la producción agrícola y provocando un eventual aumento en el precio de diversas verduras.

Por ahora, los consumidores aprovechan la baja en el precio de la papa, mientras el sector productivo observa con cautela la evolución del mercado y las condiciones climáticas.