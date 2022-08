Cada seis horas, una persona es víctima de abuso sexual en Costa Rica

Por Calle 7 Redacción | 24 de agosto de 2022, 16:32 PM

Por David Sibaja.



Hace seis años, Kathia Arriola vivió el peor momento de su vida: a tan solo unos metros de su casa, un hombre abusó sexualmente de ella (ver video adjunto).



Arriola es una de las 1.634 víctimas anuales de este tipo de delito, es decir, que ocurre un caso cada seis horas.



La afectada conversó con un equipo de Calle 7: recordó su historia, la que la inspiró a escribir un libro llamado Eternidad, que busca guiar a otras víctimas, con el objetivo de que logren superar los traumas causados por estos ataques.



“Es una situación tan dura, que uno tiene que tomar fuerzas de donde no las tiene para salir adelante, en ese momento mi única ayuda fue Dios y el apoyo que mi hijo me dio”, aseguró Arriola.



En el país, el Ministerio Público atendió 1.756 denuncias por violación en 2020, 634 abusos sexuales contra mayores de edad y 3.635 contra menores.



¿Qué hacer si conoce a una persona que haya sufrido lo mismo? La psicóloga Mónica Calderón explicó cómo deben abordarse estos casos.



“Lo que primero podemos hacer es acompañar a esta persona, y acompañarla a través de una escucha comprensiva, donde yo valido lo que me está diciendo”, recomendó.



Recuerde que puede ver Calle 7 de lunes a viernes a las 11:00 a.m. por Teletica, Canal 7.