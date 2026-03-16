Boom de 'scooters' eléctricos en Costa Rica abre debate por falta de regulación

Los scooters eléctricos se han convertido en una imagen cada vez más frecuente en las calles del país. Este medio de transporte surgió como una alternativa rápida, económica y amigable con el ambiente, pero su expansión también ha abierto un debate sobre seguridad y regulación.



Cada vez más personas optan por este tipo de vehículo para movilizarse en la ciudad y evitar las presas, especialmente cuando se trata de recorridos cortos o de realizar mandados rápidos.



Usuarios como Alejandro Umaña consideran que los scooters eléctricos representan una solución práctica para desplazarse en zonas urbanas congestionadas, ya que permiten ahorrar tiempo frente al tráfico vehicular.



No obstante, detrás de su creciente popularidad existe un vacío legal que genera dudas entre usuarios y autoridades. La Ley de Tránsito no establece una regulación específica para los scooters eléctricos, lo que podría dejar a criterio de un oficial de tránsito la interpretación sobre dónde pueden circular o si corresponde aplicar alguna sanción.



Actualmente, el marco legal sí contempla reglas para otros medios de transporte. Por ejemplo, las patinetas no están autorizadas para circular en calles, mientras que las bicicletas enfrentan restricciones en rutas donde el límite de velocidad supera los 80 kilómetros por hora.



Ante este panorama surge una interrogante: ¿qué ocurre con los scooters eléctricos?



Desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) señalan que existe la necesidad de analizar posibles regulaciones que permitan ordenar el uso de estos dispositivos en las vías públicas.



Mientras tanto, la popularidad de los scooters continúa en aumento. En el mercado nacional, los modelos más comunes pueden encontrarse en tiendas con precios que rondan entre los ₡130.000 y los ₡260.000, aunque algunos modelos más avanzados pueden alcanzar los ₡540.000.



Su compra, además, resulta sencilla, ya que generalmente basta con presentar la cédula para adquirir uno.

