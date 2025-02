¿Audífonos inalámbricos o de cable? Estudio sugiere cuáles son más dañinos para su salud

Periodista: Rubén McAdam.



Estamos en la panadería La Canela. Aquí, Evelin Cervantes debe tener una precisión entre la cocina, la caja y los deliciosos productos que vende. Por eso, su fiel compañero es su audífono inalámbrico.



“Yo prefiero los audífonos sin cable. Eso me sirve mucho para trabajar aquí, para comunicarme con los compañeros de adentro, entonces los utilizo mucho. Los de cable se me enredan mucho”, contó.



Más personas opinan igual que ella. Los audífonos inalámbricos están de moda. Un equipo de Calle 7 Informativo (C7I) conversó con algunos universitarios por las calles del cantón de Montes de Oca y la mayoría afirmó tener una preferencia por esos dispositivos. “Son más cómodos. Los puedo llegar a usar hasta 5, 6 horas al día. De camino a la U, en el bus o en el gimnasio”, aseguró uno de los entrevistados.



Estos audífonos funcionan utilizando sondas, imperceptibles al ojo humano, que conectan un “cable invisible” entre el celular y el audífono.



El psicoterapeuta cognitivo, Marcos Apud, elaboró una hipótesis basada en un estudio que realizó, donde se afirma que estas ondas no son beneficiosas para la salud y predisponen a dolores de cabeza y pérdida de audición. Para valer su teoría, el psicólogo citó un estudio publicado en 2011 por la revista Journal of American Medical Association (JAMA), donde estudian y alertan los posibles efectos nocivos de los campos electromagnéticos de radiofrecuencias.



Además, dicho estudio hizo que, en el 2019, un grupo de 250 médicos alertaran a la OMS sobre la falta de control sobre los dispositivos inalámbricos. El médico Mike Varshavski explica más al respecto: “Los índices de absorción específicos de los auriculares Bluetooth se acercan a los límites de radiación establecidos por La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), esto es así independientemente de la marca o el tipo que tengas. Los modelos recientes emiten un máximo del 8% del límite de radiación establecida por la FCC y ese es el límite seguro”, aseguró.



La OMS concluyó que, al no tener suficiente evidencia y basándose en los límites establecidos por la FCC, se anunció que investigarán más acerca de esta situación por la creciente popularidad de los audífonos. Pero tranquilidad, de momento su vida no va a correr peligro por usar estos auriculares, es más la evidencia que respalda que las ondas emitidas por los auriculares inalámbricos no es nociva para la salud, que la información que dice lo contrario.