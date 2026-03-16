Atención, pasajeros de tren: viajar con celular a todo volumen puede tener consecuencias

Viajar en transporte público forma parte de la rutina diaria de miles de personas en el país. Sin embargo, una práctica cada vez más común genera molestia entre algunos pasajeros: escuchar música o ver videos sin audífonos dentro del bus o del tren.

Para muchos usuarios, los audífonos son parte del día a día, pero otros optan por no utilizarlos en espacios compartidos, lo que provoca incomodidad entre quienes deben escuchar sonidos ajenos durante el trayecto.

Aunque no existe una estadística oficial sobre esta situación, algunas instituciones ya contemplan regulaciones al respecto. El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), por ejemplo, establece en su reglamento que el uso de dispositivos sonoros a un volumen inadecuado es una falta que incluso podría provocar la expulsión de una persona del tren (ver video adjunto).

Medidas similares comienzan a aparecer en otros medios de transporte alrededor del mundo. Recientemente, la aerolínea United Airlines anunció que podrá sancionar a pasajeros que reproduzcan música o videos sin utilizar audífonos durante los vuelos.

El problema se vuelve más evidente cuando se toman en cuenta las condiciones del transporte público. Los viajes en bus pueden superar la hora en momentos de alta congestión y el tren es un espacio cerrado donde, en ocasiones, ni siquiera se pueden abrir las ventanas. En esos escenarios, el sonido de un celular a alto volumen puede incomodar a decenas de personas al mismo tiempo.

En los buses, la decisión de intervenir ante una situación de este tipo suele recaer en el chofer, mientras que en el tren existe un procedimiento establecido por la institución para atender estas conductas.

Por eso, aunque no siempre exista una multa, la recomendación es sencilla: si va a escuchar música o ver videos en el transporte público, lo mejor es hacerlo con audífonos. Un detalle pequeño que puede hacer el viaje más tranquilo para todos.



