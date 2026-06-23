¿Alcanza la beca Avancemos? Gastos estudiantiles consumen gran parte del subsidio mensual

Los estudiantes beneficiarios del programa Avancemos reciben ayudas económicas que oscilan entre los ₡18.000 y los ₡40.000 mensuales, dependiendo del nivel educativo que cursen. El objetivo de este subsidio es contribuir a que niños y jóvenes permanezcan dentro del sistema educativo y evitar la deserción escolar.



Madres de familia consideran que ese monto alcanza para poco y los estudiantes tienen muchas necesidades (ver video adjunto).



La beca está dirigida a estudiantes provenientes de hogares en condición de vulnerabilidad económica. Para determinar quiénes reciben el beneficio, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) realiza una valoración socioeconómica de cada familia.



Los montos varían según el nivel educativo. Los estudiantes de primaria reciben ₡18.000 al mes; quienes cursan entre séptimo y noveno año obtienen ₡30.000, mientras que los jóvenes de décimo a duodécimo año reciben ₡40.000.



“Los montos están establecidos desde 2016 y se estiman de acuerdo a la inflación”, explicó Yorlenny León, presidenta ejecutiva del IMAS.



Sin embargo, un ejercicio basado en gastos estudiantiles habituales evidencia que gran parte de la ayuda se destina a cubrir necesidades básicas relacionadas con la educación.



En el caso de primaria, un estudiante podría gastar aproximadamente ₡8.000 en transporte, ₡3.000 en materiales y fotocopias, ₡5.000 en meriendas y ₡3.000 en recargas para internet o celular. Esto suma cerca de ₡19.000 mensuales, una cifra que prácticamente absorbe la totalidad de la beca.



Para los estudiantes de séptimo a noveno año, los gastos también aumentan. Transporte, impresiones, materiales para proyectos y acceso a internet pueden representar cerca de ₡29.000 al mes, muy cerca del monto asignado por el programa.



La situación es similar para quienes cursan los últimos años de secundaria. Entre transporte, impresiones, internet y materiales para exposiciones o trabajos, los gastos pueden superar los ₡41.000 mensuales, sin considerar uniformes, zapatos o útiles escolares.



Actualmente, el IMAS dispone de alrededor de 320.000 becas Avancemos, de las cuales cerca de 290.000 ya fueron asignadas. Aunque los montos difícilmente cubren todos los gastos asociados a la educación, para miles de familias costarricenses representan un apoyo fundamental para que sus hijos continúen estudiando.