“Ahorita lo hago”: ¿Excusa o costumbre tica?

Tan linda Costa Rica, que incluso nuestras formas de posponer responsabilidades se vuelven parte del folclor. Hoy hablamos de tres expresiones que todos hemos escuchado o dicho más de una vez: ahora, ahorita y ya casi. Pero antes de repasar las múltiples interpretaciones que tienen, es necesario entender de dónde vienen.



Aunque no existe una fecha exacta que marque el origen de estas frases, sí hay una carga cultural evidente. Así lo explica Walter Quesada, quien apunta a un rasgo muy tico: evitar el compromiso directo.



“Hay una cultura que es como posponer las cosas, es como decir que no lo puede hacer ya pero que lo puede hacer en un momento, en el transcurso del día o mañana”, comentó Quesada.



En conversaciones con diversas personas, se hace evidente que “ahora” suele utilizarse para indicar que algo se hará eventualmente, sin apuro. En cambio, “ahorita” puede incluso funcionar como una forma educada de no hacer nada. Y el “ya casi”, aunque suena esperanzador, muchas veces se queda en eso: una promesa que no llega.



Por eso don Walter insiste en que estas frases se usan como herramientas para no comprometernos del todo: puede que lo hagamos… o no. Pero al final, nadie sabe a ciencia cierta si realmente se hará.



Lo único claro es que estas expresiones, tan vagas como familiares, forman parte de nuestra identidad nacional. En Costa Rica, el ahora puede durar horas, el ahorita podría ser nunca, y el ya casi... tal vez suceda.