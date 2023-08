Agricultores nacionales ya empiezan a sentir el impacto de El Niño

“El problema con el clima así es que las cosechas se quedan a la mitad y hasta menos. Para darle una idea, una manzana de cebolla tiene que tirar 25 mil kilos, cuando el clima está así tan seco, da 8 mil o 9 mil kilos, entonces ahí se nos baja y no sacamos ni el costo”, expresó don Gerardo.

Para Jorge Gómez, cuya finca está ubicada en Tierra Blanca de Cartago, cada gota de agua cuenta. De ahí que haya enfocado todos sus esfuerzos en un objetivo: darle un uso eficiente al agua disponible para que su cultivo no se pierda.



Y es que la falta de lluvias no solo afecta a quienes labran la tierra. Si los agricultores no producen suficiente cosecha, los precios pueden dispararse, primero, porque deberán invertir en mejoras para optimizar la eficiencia de sus fincas y, segundo, porque la problemática aumentaría los precios de los agroquímicos en el país.