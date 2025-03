Adultos mayores que levanten pesas pueden vivir hasta 10 años más, según estudio

Maricruz Alfaro tiene 71 años y es cliente frecuente del gimnasio de pesas del Polideportivo de Belén, un espacio donde viene todas las semanas.



“Yo vengo aquí a ganar salud y vida. Vengo de lunes a viernes, caminando. Solo descanso los fines de semana. Me siento motivada, con mucha salud, hasta mi médico me felicita”, explicó Alfaro.



Ella no solo está ejercitando su cuerpo y compartiendo con amigos, también está ganando años de vida. Un estudio determinó que no solo basta con salir a caminar, sino que, para preservar una mejor salud en la tercera edad, es necesario realizar ejercicios de fuerza, según el Centro de Investigación y Medicina del Deporte de Navarra, en España.



“Esto permite a los adultos mayores a tener mejor movilidad. Una mejor movilidad se traduce en más autonomía y esto a su vez es un signo de vitalidad y salud. Esto mantiene muy lúcidos a los adultos mayores”, aseguró la encargada de los Programas de Salud del cantón de Belén, Marianela González.



El estudio determinó que entrenar los músculos y fomentar la fuerza y resistencia física en la tercera edad, además de que previene las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la osteoporosis, por lo que la vida se puede prolongar hasta 10 años.



Por otro lado, se determinó que, en casos de hipertensión leve, los programas de entrenamiento reducen la necesidad de fármacos en un 30%, de acuerdo con la investigación. Mientras este grupo de adultos mayores está levantando pesas, el otro 65% de la población es considerada como sedentaria, según la Universidad de Costa Rica.