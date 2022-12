Adultos mayores derriban la barrera tecnológica

Un estudio de la Asociación Gerontológica Costarricense demuestra que los adultos mayores están rompiendo las barreras tecnológicas y haciendo uso de Internet en su vida diaria. La provincia con mayor acceso es San José, con un 92%, sin embargo, Puntarenas no se queda atrás con un 73%. Esta tendencia es muy alentadora, ya que sugiere que las personas mayores son cada vez más conocedoras de la tecnología y aprovechan la gran cantidad de recursos disponibles a través de Internet.

La pandemia no fue el punto de lanza para el internet en adultos mayores, menos de la mitad aprendieron durante la crisis sanitaria, pero casi un 70% ya venía con esta práctica desde antes del 2020.

Entre quienes no utilizan plataformas tecnológicas destacan que no lo hacen por falta de interés, por falta de recursos y en tercer lugar porque intentaron aprender, pero no lo lograron.