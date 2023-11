Adulta mayor recibió 8 puntadas por defender a su perro del ataque de pastores alemanes

20 de noviembre de 2023, 17:45 PM

“Me dice mi nieta: 'Mamá, mamá, están mordiendo a Yaco'; entonces yo me fui, donde vi que lo tenían arrinconado, pero uno lo mordía (a Yaco) por un lado, y otro lo mordía por aquí (el cuello), dije: 'Ah no, yo tengo que salvarlo'. Yo digo que eso es culpa del dueño”, manifestó Calvo.

“Llegó gente a ayudarme con agua, con escobas, con todo lo que podía haber, y ellos no aflojaban”, relató la afectada.

Ahora su hija se encarga de cuidarla y asegura que ya están tomando medidas legales contra el dueño porque, aparentemente, no es la primera vez que estos perros atacan a un vecino.

“Yo considero que, a final de cuentas, si la gente no hace y no toma las medidas que se tienen que hacer, pues los perros van a seguir igual. Puede ser un niño, puede ser un adulto mayor y, peor aún, ojalá que no, puede ocasionarle la muerte”, opinó la hija de doña Viviana, Melissa Mora.