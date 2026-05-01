Accidentes en ascensores: cómo prevenir y actuar ante una emergencia

El uso de ascensores forma parte de la rutina diaria de muchas personas, pero también genera preocupación ante la posibilidad de fallos o accidentes.



Aunque estos incidentes son poco frecuentes, en Costa Rica se han registrado varios casos en los últimos años que evidencian los riesgos.



En 2023, una asistente veterinaria falleció tras quedar atrapada en un ascensor en San Pablo de Heredia. Posteriormente, en San Francisco de Dos Ríos, un elevador se desplomó desde un tercer piso, dejando a dos personas gravemente heridas.



El caso más reciente ocurrió en Sabana Norte, donde dos adultas mayores murieron tras la caída de un ascensor.



A nivel internacional, también se reportan situaciones similares. En India, un hombre estuvo a punto de morir al quedar atrapado en un elevador que se movió repentinamente mientras intentaba salir.



El bombero Alexander Núñez señala que existen señales de alerta que pueden indicar fallas, como ruidos extraños, movimientos bruscos o puertas que no cierran correctamente (ver video adjunto).



En caso de quedar atrapado, los ascensores cuentan con sistemas de comunicación directa para solicitar ayuda. También se recomienda mantener la calma y contactar al Servicio de Emergencias 9-1-1.



La prevención, el mantenimiento adecuado y el conocimiento de cómo actuar son claves para reducir riesgos en este tipo de situaciones.