“Abuelitos tecnológicos”: Teléfonos inteligentes ayudan a reducir deterioro cognitivo

Caminando por el parque de La Sabana, vimos a un grupo de adultos mayores haciendo un pícnic. Su comida y refrescos estaban listos, pero algo nos llamó la atención: doña Ana, don Sergio y don Eduardo tenían a mano sus celulares (ver nota completa en el video adjunto).



Comencemos hablando de don Sergio Castro. Todo inició un día en que le enviaron un mensaje de WhatsApp con un enlace de TikTok. Y eso no es todo: tiene un emprendimiento de venta de copos en Cariari de Pococí, y es mediante TikTok que hace sus promociones.



“Un día me dijeron que tenía que abrirme un TikTok, lo abrí y ahí tengo varios seguidores y he publicado varios videos”, explicó el vecino de Cariari.



Ahora hablemos de doña Ana de Leiva. Los juegos del celular son su pasión, y pasa conversando con sus familiares. “Porque hoy día hay que estar actualizado, para comunicarme en el proceso de diario vivir, todo tiene que ser con celular”, dijo la adulta mayor.



Y don Eduardo Valverde fue más allá. Reconoce que cuando usa el celular, siente que una parte de su cerebro se activa y le da mejor control. Cuando se siente bloqueado, tiene una estrategia.



“Me ayuda mucho porque tal vez estoy distraído y entonces me conecto con un juego y como que se me enciende el chip”, explicó.

Ellos forman parte de una generación de “abuelitos tecnológicos”. De hecho, ocho de cada 10 usan Internet y aparatos inteligentes, según un estudio de AGECO. El uso de celulares puede ayudar a retrasar el deterioro cognitivo en adultos mayores, según una investigación de la revista Nature Human Behavior.

“Sabemos que el uso de estos dispositivos va a favorecer el sentido de autonomía e independencia en los adultos mayores, lo cual va a ser crucial para preservar la autoestima en esta etapa de la vida”, dijo el psicólogo clínico Esteban Ruiz.

Los juegos de razonamiento y estrategia que trae el celular pueden ser aliados de los adultos mayores para mejorar sus niveles de concentración.