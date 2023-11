Viernes Solidario: Un Viernes Negro para ayudar a familias de bajos recursos

“Amy es hija de una sobrina que anda en ‘malos pasos’. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) se la quita y me la entrega. Cuando me la entregaron, la niña no tenía nada; ni pañales, ni leche, ni nada y yo decidí traerla aquí”, cuenta Jenny Savallos, tutora de la pequeña, en el video adjunto.