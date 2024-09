Tiña su cabello naturalmente con henna

Redacción: Miguel Fallas

La henna, un tinte natural obtenido de las hojas de la planta Lawsonia inermis, ha sido utilizada durante siglos por sus cualidades beneficiosas para el cabello y la piel. A diferencia de los tintes químicos, la henna ofrece una alternativa más saludable y sostenible, pues nutre el cabello y no contiene sustancias dañinas.



Esta se obtiene de las hojas secas y molidas de la planta de henna. Su principal componente activo, la lawsone, es la responsable de proveer el color al cabello. Además de teñir, la henna posee propiedades acondicionadoras, fortalece el cabello y también le aporta brillo (repase la información en el video adjunto).



Además, proporciona tonos cálidos y naturales, desde el rojo intenso hasta el castaño oscuro. Cubre la cutícula capilar, protegiéndola del daño y fortaleciendo la fibra capilar.



Aporta un brillo intenso y deja el cabello suave y manejable. Nutre el cabello en profundidad, mejorando su salud y apariencia. La henna es un tinte natural que no contiene amoníaco ni peróxido, por lo que no daña el cabello.

Tal y como podrá ver en el video adjunto, la henna en polvo se mezcla con agua caliente para formar una pasta que se aplica al cabello. El tiempo de exposición y el tono final dependen de la concentración de la mezcla y del tiempo de aplicación. Para obtener una cobertura uniforme, se recomienda dividir el cabello en secciones y aplicar la pasta de manera generosa.



Para más información puede contactar a Karen Morales, experta en medicina natural, al teléfono: 2223-0070 o al Whatsapp: 6293-2349. También en redes sociales como: @macrofds.