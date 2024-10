¡Se acerca la temporada de bailes de graduación! Consejos para vestir cómoda y elegante

Redacción: Miguel Fallas

La elección del vestido para el baile de graduación es un momento especial no solo para la estudiante, sino también para sus acompañantes, como madres y abuelas.



En el video que aparece en la portada de este texto, Yoset Mata, asesora de imagen, comparte varios consejos y le dice cuáles detalles no puede pasar por alto cuando elija su atuendo.



A la hora de seleccionar el atuendo, es importante tomar en cuenta el estilo personal de la graduada, el lugar donde se llevará a cabo el baile y el color de su vestido.



Para lograr un look elegante y apropiado, puede optar por colores clásicos como el negro, el rojo o el azul marino, o bien por tonos pastel que aporten un aire más romántico.



En cuanto a los materiales, telas suaves y fluidas como la seda o el chiffon son excelentes opciones. Recuerde que los accesorios deben complementar el vestido sin opacarlo; joyas delicadas, un clutch pequeño y un maquillaje sutil son ideales.



La elección del calzado es otro aspecto fundamental. Optar por zapatos cómodos y elegantes que le permitan bailar toda la noche sin molestias, es un buen indicio para elegir zapatos.



Los tacones de altura media son una buena alternativa, pero si prefiere un calzado más cómodo, también puede considerar bailarinas o sandalias con tacón bajo. Si el calzado ha sido usado con anterioridad, podrá evitar rozaduras o ampollas.



Para más información puede contactar a la asesora de imagen Yoset Mata en sus redes sociales como @boutiquenickypolet o al Whatsapp 8403-2679.