¿No le gusta el agua? Manténgase hidratado con estas alternativas

Redacción: Miguel Fallas

Se estima que el cuerpo necesita un promedio de dos litros de agua al día para garantizar la salud y funcionalidad de los órganos. Sin embargo, esto puede ser un desafío para las personas a las que no le gusta el sabor del agua.



Aunque el agua no es reemplazable, durante el día hay otras formas saludables de mantenerse hidratado y, en el video adjunto, la nutricionista Leslie Pérez le muestra algunos de ellas (vea la entrevista completa en el video adjunto).



Las infusiones frías se presentan como una excelente alternativa.

Estas bebidas se preparan mezclando agua fría con frutas, hierbas o especias y dejándolas reposar en la nevera durante varias horas. Se pueden endulzar con miel o edulcorantes naturales, y no solo aportan hidratación, también vitaminas y antioxidantes que benefician la salud en general.



Por otro lado, los tés también ofrecen beneficios adicionales a la hidratación. Además de ser una fuente de líquido, muchos contienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias o digestivas. No obstante, es importante moderar el consumo de tés diuréticos y con cafeína, ya que pueden afectar el equilibrio de corporal de los líquidos y el sueño si se consumen en exceso o cerca de la hora de dormir.



Para quienes prefieren los batidos de frutas, es recomendable optar por frutas menos azucaradas como las fresas, los kiwis y los limones para mantener el contenido de azúcar bajo. Incorporar vegetales como espinacas o pepino en los batidos también puede ayudar a reducir el nivel de azúcar. Se sugiere no exceder uno o dos vasos de batido al día para no sobrepasar la porción recomendada de fruta.



Saborizar el agua es otra estrategia efectiva: las rodajas de limón o naranja, así como las de pepino, pueden añadir sabor sin necesidad de azúcar, haciendo que el consumo de agua sea más agradable. Además, las sopas como la de pollo también contribuyen a la hidratación y proporcionan nutrientes esenciales para el organismo.



Para más información puede contactar a la nutricionista Leslie Pérez al teléfono 8387-9685 y las páginas de Instagram: @lespaolanutri y @consultasnutricion.