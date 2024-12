Maquillaje para graduaciones: trucos sencillos para un 'look' inolvidable

Redacción: Miguel Fallas

El baile de graduación es un momento especial en la vida de cualquier estudiante, y lucir un maquillaje impecable puede marcar la diferencia en su look. Según Rebeca Parreaguirre, maquillista profesional, la clave está en lograr un equilibrio entre naturalidad y elegancia.

Un buen contorno es esencial para realzar los rasgos del rostro: trace una línea desde la oreja hacia el pómulo y difumine suavemente. Este paso, combinado con un rubor sutil, aportará dimensión y frescura al rostro, dejando una apariencia sofisticada.



A la hora de elegir las sombras, es importante evitar colores idénticos al vestido, ya que pueden saturar el look. Parreaguirre recomienda optar por tonos tierra con un toque de brillo que resalten los ojos sin exagerar. Además, al delinear, siga la línea inferior de las pestañas para mantener un acabado limpio y armonioso. No olvide definir bien las pestañas con máscara o incluso considerar pestañas postizas para un efecto más impactante, siempre manteniendo un balance con el resto del maquillaje.



Para un look que realmente destaque, es importante preparar bien la piel antes de aplicar el maquillaje. Limpie e hidrate el rostro para asegurar que los productos se adhieran mejor y duren toda la noche.

Por último, recuerde que el maquillaje debe complementar la personalidad y estilo de quien lo lleva, manteniendo siempre la frescura y naturalidad como protagonistas.

Si busca más consejos o asesoría personalizada, puede contactar a Rebeca Parreaguirre a través de WhatsApp al 8824-3293 o en Instagram como @beckysmake_up.