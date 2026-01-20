Infecciones urinarias: un problema común que sí se puede prevenir

Las infecciones del tracto urinario afectan con mayor frecuencia a las mujeres, principalmente por factores anatómicos y fisiológicos. A nivel mundial, más del 50% de las mujeres adultas experimentará al menos un episodio a lo largo de su vida, lo que convierte a este padecimiento en una consulta médica muy frecuente.



Pero, ¿qué hábitos cotidianos ayudan a prevenirlas?, ¿qué factores aumentan el riesgo y cómo se puede romper el ciclo de recurrencia? En esta entrevista del programa Buen Día, el urólogo Andrey Arley le explica de forma clara qué cambios sencillos pueden marcar la diferencia en su salud urinaria (ver video adjunto).



