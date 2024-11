Evite las uñas encarnadas con este método sencillo

Redacción: Miguel Fallas

¿Ha padecido en algún momento de uñas encarnadas? Este malestar común, que puede llegar a ser incapacitante, muchas veces tiene su origen en un mal corte de uñas combinado con la presión ejercida por el calzado (repase la información en el video adjunto).



Según Walter Arguedas, médico podiatra, aunque hasta un 80% de los casos se deben a factores genéticos, adoptar una técnica correcta de cuidado puede marcar la diferencia. La clave está en cortar las uñas de los pies de manera redondeada, ya que esto permite que crezcan de forma natural y reduce la posibilidad de que se incrusten en la piel circundante.



Además, el cuidado no termina con el corte. Es recomendable limar las uñas suavemente para evitar bordes ásperos que puedan irritar la piel o generar presión adicional. Otro detalle crucial es no retirar la cutícula, ya que esta protege la base de la uña contra infecciones.



Siguiendo estas simples, pero efectivas pautas, no solo podrá prevenir las incómodas uñas encarnadas, sino que también promoverá la salud general de sus pies. ¡Dedique unos minutos a este autocuidado y sentirá la diferencia!