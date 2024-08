Estas son las causas más comunes de los talones agrietados

Redacción: Miguel Fallas.

¿Sabía que la mayoría de personas no saben sobre el correcto cuidado de los pies? Un estudio de 2021 de la revista científica PubMed menciona que no solo no asisten a un profesional, sino que lo buscan tratar ellos mismos.



Entre los padecimientos más comunes están los talones agrietados, grietas o fisuras que se producen en los pies, generalmente en los talones, debido a la sequedad y la pérdida de elasticidad de la piel.



La doctora Adriana Mora, médico general con especialidad en patologías de pies, habla sobre los cuidados preventivos que se deben de tener con ellos (repase la entrevista completa en el video adjunto).



La falta de humedad es la principal causa de los pies agrietados, los zapatos muy ajustados o con suela dura pueden aumentar la fricción y causar grietas; al igual que estar de pie durante largos periodos.



La piel con la edad se vuelve más seca y menos elástica, por lo que es importante trabajar en cuidados para evitar la resequedad. Aspectos como la piel áspera y escamosa son indicios del desarrollo de las grietas, que pueden desencadenar hasta dolor al caminar.



Para prevenir los talones agrietados se recomienda una buena hidratación, una buena protección ligada al calzado y las medias, y una buena limpieza de los pies.



Es recomendable hidratar los pies diariamente, especialmente después de bañarse y antes de acostarse, con una crema apropiada para ello. Evitar los zapatos muy ajustados, los tacones altos y los zapatos abiertos por detrás. Finalmente, es importante lavar los pies diariamente con agua tibia y un jabón suave.



Si los cuidados en casa no son suficientes, consulte a un médico podiatra o un podólogo, para un tratamiento adecuado.



