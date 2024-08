¿Cuánto café es mucho café? Aquí se lo contamos

El café es una de las bebidas más consumidas a nivel global, con más de 2 mil millones de tazas consumidas diariamente. Según datos de ICAFÉ, se estima que en el país cada costarricense ingiere alrededor de cuatro kilos de café al año.



Aunque esta bebida aporta beneficios reconocidos, como mejorar el rendimiento físico y aumentar el estado de alerta, el exceso de cafeína también puede provocar problemas de salud.



La cafeína estimula el sistema nervioso central, lo que aumenta el estado de alerta y la concentración. Además, induce la liberación de dopamina, un neurotransmisor asociado con el placer y la recompensa, lo que puede mejorar el estado de ánimo y la energía.



A pesar de sus beneficios, se aconseja cuidar el exceso de cafeína, pues podría provocar consecuencias como aumento de ansiedad, problemas gastrointestinales, insomnio y, en algunos casos, hasta migraña.



La preparación del café también influye en la cantidad de cafeína que contiene.



A continuación, algunos ejemplos:



Café Espresso: una taza de espresso (30 ml) contiene aproximadamente 63 mg de cafeína. Se recomienda no consumir más de 2-3 tazas al día.



Café Americano: una taza de americano (240 ml) contiene entre 95 y 200 mg de cafeína. Se aconseja no consumir más de 2-3 tazas al día.



Café Capuccino: una taza de capuccino puede variar en cafeína, pero generalmente tiene alrededor de 63 mg de cafeína en 240 ml. Se recomienda no consumir más de 3 tazas al día.



​“Para un adulto sano, se recomienda no exceder los 400 mg de cafeína al día, lo que equivale aproximadamente a 4 tazas de café negro”, explicó Sofía Jenkinns, nutricionista que nos ofreció la entrevista en vivo.

Para obtener más detalles le invitamos a acceder el video adjunto. A la nutricionista la puede localizar al WhatsApp 6072-5028 o al Instagram @nutri_a_tu_casa.