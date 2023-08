Ante un problema: ¿Preocupación o acción?

3 de agosto de 2023, 9:05 AM

La Real Academia Española (RAE) define la palabra problema como un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin: “Un problema es una situación que se debe solucionar, una contradicción o un conflicto entre lo que es y lo que debe ser”.



Lo más importante es tener muy claro cuando estamos ante un problema real, porque si un problema tiene solución, no hace falta preocuparse y, si no tiene solución, preocuparse no sirve de nada.



El cerebro está acostumbrado a vincular la palabra problema con una connotación negativa y pesada, por lo que hoy nos referiremos a ella como "circunstancia a resolver" o "reto".



¿Cómo podemos solucionarlo siendo proactivos? En el video adjunto, conversamos sobre todas las alternativas con Marta Correa, psicóloga especialista en personas altamente sensibles.



Si usted desea contactarla, la puede encontrar en las redes sociales como @psicopas_mcorrea.