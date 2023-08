Tres consejos de oro para mantener su clóset organizado y funcional

14 de agosto de 2023, 9:35 AM

En el video adjunto, le presentamos una serie de consejos efectivos y fáciles de implementar para que cada prenda tenga su lugar, y que así usted pueda encontrar todo lo que necesita sin dificultades.



Visualice sus prendas de un vistazo



Una regla fundamental para mantener la organización en su clóset es asegurarse de poder visualizar cada prenda. Esto significa evitar que estas queden escondidas detrás de otras. Coloque perchas o doble cuidadosamente su ropa para que toda sea visible, lo que le ahorrará tiempo y esfuerzo al buscar lo que necesita.



El tamaño no importa, el orden sí



Independientemente del tamaño de su clóset, es posible mantenerlo ordenado. Utilice soluciones de almacenamiento como estantes, cajones y cajas para optimizar el espacio disponible. Organice sus prendas y accesorios de manera inteligente, aprovechando cada rincón para evitar el desorden.



Depure y despeje



Uno de los secretos para mantener un armario ordenado es realizar una depuración regular. Retire las prendas que no ha utilizado en mucho tiempo o que apenas ha usado. Esto no solo libera espacio, sino que también le permite tener a la vista solo lo que realmente usa y le gusta.



Para obtener más consejos sobre cómo mantener su clóset organizado y transformarlo en un espacio funcional, puede seguir la cuenta de Instagram @organizadamen_t.