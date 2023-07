Los tres productos que no pueden faltar en su rutina de 'skincare'

19 de julio de 2023, 11:05 AM

En el video adjunto le presentamos los tres productos que no pueden faltar en su rutina diaria para lograr una piel perfectamente hidratada y retrasar el envejecimiento.



El sérum con ácido hialurónico es un poderoso agente hidratante que puede retener hasta mil veces su peso en agua, lo que lo convierte en un aliado imprescindible para mantener la piel hidratada y tersa.