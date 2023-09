Este es el secreto de las estrellas para lucir un rostro armonioso

27 de septiembre de 2023, 9:43 AM

Grandes luminarias del espectáculo internacional como Jennifer López, Margot Robbie o Angelina Jolie, lucen un rostro fresco y firme, eso a pesar de que todas sobrepasan los 30 años. Parte del secreto para lograrlo es un protocolo estético conocido como armonización facial. El mismo consiste en la combinación de diferentes tratamientos indoloros y no invasivos.

No se habla de soluciones mágicas, pero sí de un protocolo que ayuda a lucir un rostro fresco por más tiempo. Este se consigue estimulando el colágeno tipo 1, o encargado de que las estructuras del rostro permanezcan en su lugar.



Los rostros más reconocidos no lucen así por casualidad. Este es solo uno de los grandes secretos a los que acuden, para seguir brillando aún con el paso del tiempo.



