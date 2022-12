Aprenda a elegir la mejor cartera para resaltar sus atuendos de noche

14 de diciembre de 2022, 10:09 AM

Elegir la cartera equivocada puede significar la muerte inmediata de un look.



Muchas veces no tenemos tiempo para elegir la cartera adecuada, por eso es que muchas veces acabamos yendo a eventos nocturnos con bolsos grandes que arruinan los tintes de elegancia de nuestro look; o llevamos una cartera de cuero estructurada a la playa que revela descuido o que incluso puede estropear la tela del bolso.