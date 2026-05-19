Zapatero, imputado en España por presuntamente liderar una trama de corrupción vinculada a Venezuela

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La Audiencia Nacional española citó como imputado este martes al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, a quien señala como líder de una presunta trama de tráfico de influencias.

Rodríguez Zapatero deberá declarar el próximo 2 de junio por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

Según el auto del juez, el expresidente y personas de su entorno habrían recibido de forma presuntamente irregular 1,95 millones de euros (US$2,26 millones) de la trama.

Tras gobernar España entre 2004 y 2011, Rodríguez Zapatero asumió un papel activo en las relaciones con Venezuela y en los intentos de mediación política entre el gobierno y la oposición del país sudamericano.

La causa investiga supuestos cobros de comisiones ilegales relacionados con el rescate financiero concedido por el gobierno español a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de covid-19.

La aerolínea ha sido objeto de investigaciones judiciales en España por el presunto blanqueo de capitales de origen ilícito provenientes de Venezuela y por las dudas sobre su viabilidad económica cuando recibió ayudas públicas.

La Policía Nacional española efectuó un registro en el despacho del exmandatario en la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Madrid, así como en la agencia de publicidad 'What The Fav S.L.', propiedad de sus hijas, Alba y Laura, que también habría ingresado importantes cantidades de forma presuntamente irregular.

Rodríguez Zapatero defendió su inocencia en un vídeo en el que aseguró haber actuado siempre con "absoluto respeto a la legalidad".

El expresidente ha recibido el apoyo del actual presidente Pedro Sánchez y miembros del PSOE, que aseguran confiar en su inocencia, mientras la mayoría de la oposición ha destacado la gravedad de las acusaciones y exige explicaciones al gobierno.

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