"Ya no te considero mi hermana": las peleas por la guerra que están dividiendo familias en Irán





"Él le dijo: "Ya no te considero mi hermana", y ella le mandó al infierno".

Esta discusión entre un hombre y su hermana en una ciudad cercana a Teherán —presenciada y relatada por un familiar— ofrece una perspectiva reveladora de las dolorosas disputas que estallan entre familias y amigos mientras continúan los ataques estadounidenses e israelíes.

El familiar, a quien llamaremos Sina, cuenta que cuando su familia se reunió hace poco en casa de su abuela, las emociones estallaron muy rápido y dejaron al descubierto profundas divisiones.

Su tío, miembro de la Basij —una milicia voluntaria que suele desplegarse para reprimir a la disidencia en Irán— se negó incluso a saludar a su propia hermana, que se opone al régimen gobernante.

Tras el intercambio, el tío se quedó "muy callado… y se marchó pronto", relata Sina.

Él y otros jóvenes iraníes han descrito escenas conmovedoras a medida que se abren brechas por a la guerra.

Incluso entre quienes se oponen al gobierno, existen profundas divisiones sobre si la guerra ayudará o dificultará los intentos de lograr un cambio.

A pesar del bloqueo de internet impuesto por el gobierno, la BBC ha logrado mantener contacto con algunos de los pocos iraníes que han encontrado la manera de conectarse.

Ellos pueden ser encarcelados por hablar con ciertos medios internacionales. Aun así, durante este mes desde que inició la guerra, estos contactos compartieron información mediante mensajes de texto intermitentes y llamadas ocasionales.

Sus reacciones iniciales de conmoción y miedo dieron paso a intentos de adaptación, cambiando de lugar y de rutina. Describen detalles de sus vidas: practican yoga a pesar del sonido de las explosiones, comen torta de cumpleaños solos y se aventuran a ir a cafeterías casi vacías.

Y, en algunas notas sorprendentemente personales, compartieron detalles sobre cómo el conflicto está afectando sus relaciones. Todos los nombres en este artículo han sido cambiados.

Cortesía Los habitantes de Teherán han descrito haber visto a las fuerzas de seguridad iraníes en las calles.

A finales de marzo, los iraníes celebraron Nowruz, la festividad persa del año nuevo que marca el equinoccio de primavera y que suele ser un momento de reunión familiar.

Sina, de veintitantos años, se opone al sistema clerical y mantiene su apoyo a los ataques aéreos israelíes y estadounidenses, convencido de que contribuirán a derrocar al régimen.

Cuenta que su tío, miembro de la milicia Basij, no había asistido a las reuniones familiares de Nowruz en los últimos años, pero que esta vez sí apareció, para sorpresa de todos. "Normalmente, no hablamos con él ni con sus hijos", afirma Sina.

Añade que apenas ha hablado con su tío desde las grandes protestas de 2022, tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una joven acusada de no llevar correctamente el hiyab obligatorio.

Más recientemente, Irán fue testigo de una represión sin precedentes por parte de la Basij y otras fuerzas de seguridad contra las protestas que se extendieron por todo el país en diciembre y enero. Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 6.508 manifestantes murieron y 53.000 fueron arrestados.

Sina cuenta que, según otros familiares, su tío estaba tan indignado por las protestas que dijo que, aunque sus propios hijos salieran a la calle y murieran, no iría a recoger sus cuerpos.

Sin embargo, Sina afirma que su tío parece tener miedo a morir en la guerra y que intentaba mejorar las relaciones con algunos miembros de la familia, incluida su propia madre, la abuela de Sina.

Durante Nowruz, él y su esposa "se veían muy abatidos e indefensos", dice Sina. "No discutí con ellos. Deberían estar en la cárcel".

Cortesía Nowruz se celebra con la reunión de las familias y también con objetos simbólicos expuestos en una mesa.

Otro joven, Kaveh, de Teherán, pasó Nowruz solo.

Cuenta que su relación con su hermana, también miembro de la milicia Basij, ya era difícil. Después de que él se uniera a las protestas de 2022, dice que ella se volvió crítica con sus actividades e indiferente ante la muerte de sus amigos en las protestas del pasado mes de enero.

Kaveh ha estado proporcionando acceso a internet a amigos y familiares a través de Starlink de SpaceX, que ofrece conectividad vía satélite. En Irán, poseer o usar terminales Starlink se castiga con hasta dos años de prisión.

Inicialmente se reunió con su familia para las fiestas, pero dice que se fue del lugar donde se alojaban y al regresar descubrió que su hermana había desconectado su Starlink y los dispositivos conectados. Cuando la confrontó, se desató una discusión, relata.

"Ya no la soporto más. Discutimos, le dije que no podía más con ella y me fui", afirma.

"Estaba muy emocionado por Nowruz. Preparé mi ropa y quería estar allí con mi familia", dijo Kaveh a través de una línea encriptada mientras regresaba solo a casa. "Pero ahora... ya no siento nada".

Cortesía Maral envió esta imagen de galletas horneadas mientras su familia celebraba Nowruz a pesar de la guerra.

La mayoría de los iraníes no tiene acceso a internet. Los dispositivos Starlink son caros e ilegales, por lo que quienes tienen acceso suelen ser personas con recursos económicos suficientes.

Algunos logran conectarse mediante VPN, es decir, una red privada virtual que funciona como una especie de túnel y logra traspasar los bloqueos de internet y proteger las datos personales y la dirección IP de la persona.

La mayoría de los iraníes que acceden a hablar con BBC Persa se oponen al régimen iraní. Sin embargo, incluso entre los críticos del gobierno, existen profundas diferencias sobre esta guerra y su impacto.

Según la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 1.900 personas han muerto en Irán a causa de los ataques estadounidenses e israelíes, mientras que HRANA cifra el total en más de 3.400, de las cuales más de 1.500 eran civiles.

Maral, una estudiante de veintitantos años de la ciudad de Rasht, en el norte de Irán, está muy frustrada con su padre por su continuo apoyo a la guerra.

Él es un ferviente partidario de Reza Pahlavi, el príncipe heredero de Irán antes de la revolución de 1979.

Pahlavi reside actualmente en Estados Unidos y se ha posicionado como un posible líder de transición del país. Apoya los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán a pesar del creciente número de víctimas, describiendo los ataques como una "intervención humanitaria" y recientemente instando a Estados Unidos a "mantener el rumbo".

En los últimos meses ha ganado popularidad en Irán como figura de la oposición, y algunos manifestantes en las protestas de enero coreaban su nombre.

"Solo quiero que esta guerra termine cuanto antes. Mucha gente corriente ha muerto", dice Maral.

Dice que le molesta que su padre sea "demasiado optimista", incluso mientras caen las bombas.

"Intentamos hablar con él, pero no para de hablar de 'el Príncipe, el Príncipe'", dice.

"Mi padre vive en la ilusión de que Irán abrirá sus fronteras y en cinco años todo estará reconstruido, todo estará bien. Se deja influenciar por la propaganda israelí que afirma que los dos países serán amigos".

Su padre y su madre discuten a menudo sobre Pahlavi, añade.

Cortesía Tara ha intentado continuar con su vida cotidiana, incluyendo visitar cafeterías.

Mientras tanto, Tara, una joven de veintitantos años residente en Teherán, cuenta que, el principio, sus familiares más cercanos la criticaron por oponerse a la guerra.

"Todos apoyan los ataques contra Irán… Mi madre y mi hermana me dijeron: "No has perdido a nadie [durante las protestas contra Irán], por eso estás en contra de los ataques. No quieres que tu rutina, tu ejercicio y tus encuentros con los amigos se vean interrumpidos… Si (el régimen) hubiera matado a alguno de tus amigos o familiares (durante las protestas), tendrías una opinión diferente"".

Pero Tara afirma: "Miles de inocentes también podrían morir en la guerra, sin que nadie se acuerde de ellos".

Sin embargo, añade que la postura de su hermana —al igual que la de otros iraníes con los que la BBC ha hablado— se ha suavizado a medida que han continuado los ataques. Más recientemente, tras un ataque en una zona cercana, su hermana dijo: "Espero que la guerra termine pronto".

Y a pesar de sus diferencias, la familia sigue intentando ir a todas partes junta, concluye Tara. De esa forma, "moriríamos todos juntos si nos golpearan".



