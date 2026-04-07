"Vimos cosas que ningún ser humano ha visto jamás", asegura tripulación de Artemis II

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA viajan de regreso a casa después de un dramático sobrevuelo lunar que los llevó más lejos de la Tierra que cualquier otro ser humano.

Durante su viaje, la tripulación perdió contacto con la Tierra durante 40 minutos, algo que los científicos ya habían advertido que ocurriría.

El momento más emocionante del viaje ocurrió este lunes cuando los astronautas de la misión se convirtieron en los primeros humanos en más de 50 años en ver con sus propios ojos la cara oculta de la Luna.

Sondas espaciales de China e India ya han explorado este misterioso "lado oculto", pero, ahora, seres humanos lo observaron y registraron en imágenes para posteriores análisis.

Lo que estamos viendo es "realmente difícil de describir", dijo el piloto de la misión, Victor Glover, cuando logró comunicarse nuevamente con la NASA.

NASA Vista de cerca tomada por la tripulación de Artemis II del cráter Vavilov en el borde de la cuenca de Hertzsprung. Foto del 7 de abril.

El comandante Reid Wiseman añadió sus observaciones: "Es simplemente indescriptible. Por más que lo miremos, nuestro cerebro no logra procesar esta imagen", sostuvo.

"Es absolutamente espectacular, surrealista... no hay adjetivos, voy a tener que inventar algunos nuevos, no hay palabras para describir lo que vemos por esta ventana", agregó.

Y las fotos que han enviado hasta la fecha dan cuenta de estos comentarios.

Orión tiene un total de 32 cámaras y dispositivos para tomar imágenes (15 sobre la sonda y 17 en manos de la tripulación).

NASA "No hay palabras para describir lo que vemos por esta ventana", dijo Wiseman. Foto del 4 de abril.

Tras el sobrevuelo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, se puso en contacto con la tripulación de Orión para felicitarlos, y preguntarles cuál había sido la parte más inolvidable del día.

Wiseman respondió: "Vimos cosas que ningún ser humano ha visto jamás, ni siquiera el programa Apolo, y eso fue asombroso para nosotros".

NASA Vista desde la ventana de Orión. Foto del 6 de abril.

Lo que revela el lado oculto

Durante el sobrevuelo, la tripulación fue testigo de un eclipse solar total, que Glover describió como algo "de ciencia ficción" e "irreal".

También habló sobre cómo se ve la corona solar.

"El Sol se ha ocultado tras la Luna y la corona aún es visible; brilla intensamente y crea un halo que casi la rodea por completo. Pero al observar la Tierra, ya se aprecia su brillo".

"La Tierra brilla con una intensidad asombrosa y la Luna parece estar justo frente a nosotros. Este orbe negro frente a nosotros ahora, no es negro absoluto, sino un tono grisáceo que se funde con la oscuridad. Podemos ver estrellas y planetas detrás (...) Es una vista realmente impresionante", comentó el piloto de la misión.

NASA En esta vista de la Luna completamente iluminada, el lado visible (el hemisferio que vemos desde la Tierra) se encuentra a la derecha. Foto del 6 de abril.

Nicola Fox, jefa de Ciencia de la NASA, comentó que la tripulación de Artemis II vio además varios "cráteres nuevos y pequeños" mientras observaban la cara oculta de la Luna.

Según declaró Fox al programa Today de la BBC, los cráteres aparecían como "manchas brillantes" y eran visibles a simple vista para la tripulación como una serie de colores, incluyendo tonalidades de marrón y azul.

Los astronautas también describieron la línea que divide la cara iluminada de la cara oculta de la Luna como un "borde dentado" debido a los cráteres del cuerpo celeste.

Se espera que los astronautas aterricen el 10 de abril en el océano Pacífico a las 20:07 hora del este de EE.UU.

NASA Wiseman tomó esta fotografía de la Tierra desde la ventana de la nave espacial Orión el 2 de abril, después de completar la maniobra de inyección translunar.

BBC

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