Ver la cara oculta de la Luna y llegar a donde nunca antes: los récords que busca romper Artemis II de la NASA





Han pasado más de 50 años. Ahora la NASA está a punto de regresar a la Luna.

Cuatro astronautas —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— despegaron hacia el espacio en un viaje de 10 días alrededor de la cara oculta de la Luna.

Su viaje los llevará más lejos que a ningún otro ser humano, convirtiéndolos en los terrícolas que más se han aventurado hasta ahora en las profundidades del espacio.

Su misión, llamada Artemis II, forma parte de un programa más amplio de operaciones que buscan, con el tiempo, llevar de nuevo a los humanos a la superficie lunar.

La última vez que los humanos pisaron la superficie lunar fue en 1972 con el Apolo 17. El programa Artemis no solo busca repetir las hazañas logradas por las misiones Apolo, sino superarlas.

Nombrada en honor a la diosa griega de la Luna y hermana gemela del dios del Sol, Apolo, Artemis logrará algo que Apolo no consiguió: enviará a la primera mujer y al primer hombre negro a la Luna.

Si la misión Artemis II se desarrolla según lo previsto, Koch se convertirá en la primera mujer en orbitar la Luna. Junto a ella en la cápsula tripulada, Glover será la primera persona negra en realizar este viaje.

Estos logros forman parte de una larga lista de hitos que el ambicioso programa Artemis intentará alcanzar durante su largo viaje para llevar de nuevo a los humanos a la superficie lunar a bordo de Artemis IV, cuyo lanzamiento está previsto para 2028.

Marcando hitos desde Artemis I

Cabe destacar que la cuenta atrás y el despegue de Artemis I, la primera misión del programa en 2022, fueron supervisados por la primera mujer directora de lanzamiento de la NASA, Charlie Blackwell-Thompson.

Durante el viaje de casi 26 días de Artemis I, la nave espacial alcanzó otro hito importante: la cápsula Orión, sin tripulación, recorrió 386.000 km desde la Tierra, la mayor distancia jamás alcanzada por un vehículo diseñado para transportar humanos.

Getty Images Se espera que la tripulación de Artemis II viaje más lejos de la Tierra que cualquier otro ser humano.

Ahora, Artemis II intentará batir un récord similar, esta vez con humanos a bordo.

Los cuatro astronautas volarán a 10.299 kilómetros de la superficie de la cara oculta de la Luna.

Y el viaje de 10 días los llevará hasta 406.840 kilómetros de la Tierra mientras orbitan ese lado de la Luna.

Si todo sale según lo previsto, se espera que la nave espacial y sus tripulantes superen el récord anterior establecido por el Apolo 13 (400.171 kilómetros), convirtiéndose así en la misión en la que más lejos haya viajado el ser humano desde la Tierra.

Aun así, la directora de vuelo de la NASA, Emily Nelson, mantiene la vista fija en otros aspectos de la misión Artemis II.

"Está a poco más de 6.400 kilómetros de la distancia que recorrió el Apolo 13", afirma.

"Queremos que cada misión siga explorando y aprendiendo cosas nuevas. Llegar más lejos de la Tierra que nunca es un dato interesante, pero hay muchas otras cosas que vamos a aprender en esta misión que serán mucho más emocionantes".

La cara oculta de la Luna

Tras varios retrasos causados por fallos técnicos, una fuga de hidrógeno y problemas con el flujo de helio en el cohete durante las pruebas previas al lanzamiento, el despegue de Artemis II se realizó el 1 de abril de 2026.

Pero la ventana de lanzamiento se extendía del 1al 6 de abril y, si no ocurría entonces, tenía una nueva fecha para el 30 de abril.

"Según el día en que ocurra el lanzamiento, cambiará mucho lo que veremos en la cara oculta de la Luna", explicó antes del despegue Jeremy Hansen, astronauta de Canadá y uno de los dos especialistas de misión a bordo de Artemis II, que se convirtió en el primer canadiense en viajar a la Luna.

"Si el despegue ocurre al principio de la ventana del lanzamiento, veremos un eclipse. Veremos el Sol ocultarse tras la Luna".

Esto les dará a los astronautas la oportunidad de estudiar y, potencialmente, descubrir nueva información sobre el polvo que se eleva de la superficie lunar y cómo se desplaza por la Luna.

Pero también esperan estudiar partes de la Luna que nunca han sido observadas a simple vista.

"Orientale es un enorme cráter en la cara oculta de la Luna", dice Hansen. "Con telescopios se puede ver el borde de este cráter, pero nadie lo ha visto completo en la cara oculta de la Luna".

NASA El cráter Orientale, situado en la cara oculta de la Luna, solo ha sido fotografiado a distancia por naves espaciales; ningún ser humano lo ha visto con sus propios ojos.

"Creo que el 60% de la cara oculta nunca ha sido visto por ojos humanos", añade Wiseman, comandante de Artemis II.

"Cuando veamos Orientale, será algo que nunca antes se ha visto".

El cohete más potente

Los récords de esta misión comenzaron a batirse mucho antes de la llegada de los astronautas a la órbita alrededor de la Luna.

Fueron lanzados al espacio a bordo del cohete más potente jamás construido: el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS).

Aunque más pequeño que el Saturno V utilizado en las misiones Apolo, tiene una potencia considerablemente mayor, generando 8,8 millones de libras de empuje, un 15% más que el Saturno V.

"Cuando ves este vehículo en la plataforma de lanzamiento, sabes que va a un solo lugar: va al espacio, y va a toda velocidad", dice Wiseman. "Cuando se encienden esos motores, esta cosa sale disparada".

Sobre el SLS se encuentra la nave espacial Orión, que transporta a la tripulación a la Luna y de regreso a la Tierra.

Si bien la nave espacial Orión puede parecerse a una versión más grande de la nave espacial Apolo, su tecnología está a otro nivel.

Según la NASA, la computadora de Orión funciona 20.000 veces más rápido y tiene 128.000 veces más memoria que las utilizadas en las misiones Apolo.

El objetivo para más adelante es que dos astronautas aterricen en la superficie lunar cerca del Polo Sur durante aproximadamente una semana antes de regresar a la Tierra.

Se prevé que esta misión, Artemis IV, se lance a principios de 2028 y se convierta en la primera vez que los humanos pisan la Luna desde la última misión Apolo en diciembre de 1972.

En aquella ocasión, los astronautas pasaron poco más de tres días en la superficie lunar, el mayor tiempo que los humanos han permanecido en la Luna hasta la fecha.

Artemis IV aspira a superar este récord, y las misiones posteriores irán aún más lejos, con el objetivo de establecer una presencia humana permanente en la Luna mediante la construcción de una base lunar.

Un enfoque distinto con la vista puesta en Marte

El enfoque de Artemis también es diferente.

En la década de 1960, Apolo formaba parte principalmente de la carrera armamentística de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

Artemis es un esfuerzo internacional liderado por la NASA, que incluye a la Agencia Espacial Canadiense (CSA), la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) y la Agencia Espacial Europea (ESA).

"No se trata de banderas ni de huellas", declaró Thomas Zurbuchen, exadministrador adjunto de ciencia de la NASA, a la BBC en 2022.

"Se trata de construir una presencia sostenible en la Luna y sentar los fundamentos para una base lunar y futuras misiones a Marte".

Getty Images Con 98 metros de altura, el cohete SLS es más pequeño que el Saturno V de 111 metros utilizado en las misiones Apolo, pero es mucho más potente.

La NASA también dijo previamente que las misiones Artemis tenían como objetivo enviar a la primera mujer y a la primera persona no blanca a la superficie lunar.

Sin embargo, esta promesa desapareció discretamente del sitio web de la NASA en noviembre de 2025 tras una orden ejecutiva firmada por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Posteriormente, la NASA aclaró que el cambio en la redacción no implicaba una modificación en la asignación de tripulaciones.

En febrero de 2026, la NASA también anunció cambios en su programa de alunizaje, añadiendo una misión adicional antes de intentar aterrizar en la superficie lunar.

Artemis III permanecerá en órbita terrestre baja para practicar el acoplamiento con un módulo lunar, un paso crucial para el regreso seguro de la tripulación.

Esta misión tendrá lugar en 2027, antes de que Artemis IV y V tengan previsto aterrizar en la Luna en 2028.

Estas misiones se dirigirán a una zona de la Luna nunca antes explorada por humanos: el Polo Sur lunar. Allí, los astronautas buscarán hielo de agua y minerales identificados mediante observaciones espaciales.

El hielo de agua, por ejemplo, podría proporcionar suministros vitales para una base lunar permanente, además de ofrecer la posibilidad de generar combustible mediante la separación del agua en hidrógeno y oxígeno.

La NASA incluso espera instalar la primera red de comunicaciones lunares, llamada LunaNet, que brindará servicios similares a internet en la Luna, junto con capacidades de navegación.

Pero esto es solo un primer paso. La NASA tiene la vista puesta en Marte y espera enviar astronautas allí para la década de 2030.

La Luna proporcionará un importante campo de pruebas para las tecnologías y los sistemas de soporte vital necesarios para lograrlo.

A pesar de todos los hitos que traerá el lanzamiento de Artemis II y las misiones posteriores, Koch lo ve de otra manera.

Para ella, es el comienzo de una nueva era de exploración lunar, pero también de cooperación humana para que dicha exploración sea posible.

"Estamos en un momento en el que reconocemos la importancia de que, si no lo hacemos para todos y por todos, no estaremos respondiendo verdaderamente al llamado de la humanidad a explorar", afirma.

"Tenemos la firme esperanza de que esta misión sea el comienzo de una era en la que todos, absolutamente todos los habitantes de la Tierra, puedan mirar a la Luna y considerarla también un destino".

Este artículo apareció en BBC Future. Puedes leer la versión original en inglés aquí.

BBC

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