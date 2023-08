"Ventana de Overton": Cómo ideas políticas consideradas tabú en una época se vuelven aceptables en otra

“Él no tenía ni idea” de que aquello se volvería conocido internacionalmente, dice Joseph Lehman, quien escuchó por primera vez sobre ese modelo directamente de su amigo Overton en la década de 1990.

Así que si tienes una idea que el público no quiere, y que los políticos no quieren, tienes que desplazar la ventana en la dirección de esa idea de tal forma que la opinión pública empieza a apoyarla.

El cambio no ocurrió de la noche a la mañana; comenzó como una idea de filósofos, pensadores y otros que presentaron argumentos morales de que había que cambiar. Esa idea se extendió a la gente y, finalmente, los legisladores prohibieron la trata de esclavos y luego la esclavitud.

Pero durante la mayor parte de la historia a las mujeres no les permitieron votar. Entonces hubo un movimiento por el sufragio femenino y quienes querían que las mujeres votaran debieron argumentarlo.

Un legislador no puede elegir sus políticas públicas favoritas como si pidiera platos de un menú de restaurante; está limitado. Si los votantes se enteran de que come algo que no les gusta, votarán en su contra.