Venezuela denuncia "agresión militar" de EE.UU. tras explosiones y sobrevuelo de aviones en Caracas

El gobierno de Venezuela denunció este sábado una "agresión militar" de EE.UU. después de que se reportaran explosiones y el sobrevuelo de aeronaves en Caracas y otras partes del país.

Videos grabados por vecinos mostraban columnas de humo y detonaciones e incluso algunas aeronaves que volaban a escasa altura.

Varias partes de Caracas se quedaron sin electricidad, según reportaron vecinos y periodistas que colaboran con BBC Mundo.

Las explosiones se empezaron a escuchar pasadas las 2:00 horas de este sábado en lugares como la base aérea de La Carlota, en Caracas, o zonas próximas.

"La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidosde América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira".

"Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas", agregó el gobierno en un comunicado.

"El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un cambio de régimen, en alianza con la oligarquía fascista fracasará como todos los intentos anteriores".

El gobierno llamó "a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista".

El presidente Nicolás Maduro, dijo el gobierno, firmó y ordenó el "estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional".

"En estricto apego al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, Venezuela se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su independencia".

Según la cadena estadounidense CBS, socia de BBC en Estados Unidos, "el presidente Trump ordenó los ataques en varias partes de Venezuela, incluyendo instalaciones militares".

Los ataques llegan en plena tensión entre los dos países.

EE.UU. había incrementando la presencia militar en el Caribe en los últimos meses y había dejado claro que podía haber un ataque a Venezuela en contra del gobierno que lidera Nicolás Maduro, al que considera un presidente ilegítimo y al que vincula con el narcotráfico.

Esta es una noticia en desarrollo. Más información en breve.

