"Un milagro": rescatan a 11 personas con vida después de que su avión se estrellara en el Atlántico

En 25 años de vuelo, el piloto Ian Nixon nunca se había enfrentado a nada parecido al accidente que lo dejó a él y a 10 pasajeros a la deriva durante horas en el océano Atlántico, hasta ser rescatados frente a la costa este de Florida.

El martes, durante lo que debería haber sido un vuelo rutinario de 20 minutos entre dos islas de las Bahamas, Nixon fue testigo de un desastre técnico tras otro: primero dejó de funcionar el sistema de navegación, luego la radio, luego un motor y, por último, el otro.

"Durante un tiempo no pude comunicarme con nadie por radio", relató Nixon. "Intenté llamar a Freeport (Bahamas); traté de llamar por radio a Miami. No sé si me escucharon, pero no obtuve respuesta", contó el piloto a la cadena CBS News, socia de la BBC en EE.UU.

El avión se dirigía desde Marsh Harbour, en las islas Ábaco de las Bahamas, a Freeport, en Grand Bahama.

Al no poder aterrizar en ningún sitio, el piloto bahameño "abandonó" la aeronave en aguas situadas a unos 289 km al norte de Miami, en una maniobra de último recurso ejecutada intencionadamente cuando no había otras opciones posibles.

"Cuando llegué al agua, lo primero que pensé fue: 'No nos hemos muerto'", dijo Nixon.

920º Escuadrón de Rescate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Las 11 personas a bordo de la aeronave estuvieron en una balsa salvavidas durante horas.

El rescate

Lo que siguió fueron horas de una experiencia extrema en una balsa salvavidas, mientras el piloto y los pasajeros esperaban a que los rescatistas los encontraran.

Nixon trató de mantener el ánimo en alto.

"Les dije: 'En los próximos 10 minutos, vendrá un avión'", afirmó. "Entonces, uno de los pasajeros dijo: 'Esperen, ¿escuché algo?'".

Era el sonido lejano de un helicóptero del 920º Escuadrón de Rescate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

La unidad se encontraba en una misión de entrenamiento cuando se le ordenó cambiar de rumbo para colaborar en las labores de búsqueda y rescate, después de que una señal de un transmisor de localización de emergencia alertara a la Guardia Costera de EE.UU. de una posible situación de emergencia.

"Llevaban ya unas cinco horas en la balsa", dijo el capitán Rory Whipple. "Con solo mirarlos, se notaba que estaban angustiados física, mental y emocionalmente".

BBC

Los equipos de rescate trabajaron a contrarreloj para poner a salvo a todos los pasajeros antes de que los helicópteros tuvieran que recargar combustible.

"No he conocido a nadie que haya sobrevivido a un aterrizaje forzoso en el océano", señaló la comandante de una aeronave que ayudó en el rescate, la mayor Elizabeth Piowaty. "Y, por lo que he visto, es un verdadero milagro que todas esas personas sobrevivan".

Las 11 personas a bordo fueron trasladadas a un hospital de Florida. Tres sufrieron heridas leves.

"Todos nos alegramos al saber que nos habíamos salvado porque pensábamos que íbamos a morir", dijo después Olympia Outten, una de las pasajeras del avión. "Era una escena igual que la de una película".

Las autoridades bahameñas están investigando la causa del accidente.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.