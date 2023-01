Tyre Nichols: Policía revela imágenes de violenta detención de joven afroestadounidense

En total hay alrededor de una hora de grabaciones, incluidos unos minutos en los que Nichols interactúa con los cinco policías acusados de su muerte. El video fue editado para preservar el anonimato de aquellos que no están empleados por la policía o la ciudad.

Las autoridades dijeron que Nichols "sucumbió a sus heridas" el 10 de enero, pero no proporcionaron más detalles. Aún no se ha revelado una causa oficial de muerte.

"El desprecio por la humanidad (...) eso es lo que realmente toca la fibra sensible de tu corazón", le dijo a CNN.

"He iniciado una investigación interna sobre la conducta de estos agentes para determinar qué ocurrió y si se violó alguna política", afirmó el sheriff del condado de Shelby, Floyd Bonner Jr, en un comunicado. "Ambos han sido relevados de sus funciones a la espera del resultado de la investigación administrativa".

RowVaughn Wells me dijo que Biden ofreció sus condolencias y dijo que "haría todo lo que estuviera a su alcance para cambiar las cosas".

Anteriormente, había instado a los padres a que no permitieran que sus hijos vieran el video que muestra a cinco policías golpeando brutalmente a su hijo. Ella no ha sido capaz de obligarse a verlo.

"No necesito ver un video para mostrarme lo que hicieron. Vi los resultados finales. Mi hijo está muerto. No necesito ver un video para saber que ya no está aquí".