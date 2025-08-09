Trump y Putin se encontrarán en Alaska el viernes para hablar sobre la guerra en Ucrania

Reuters Los mandatarios de EE.UU. y de Rusia mantuvieron varios encuentros durante la primera presidencia de Trump (foto de archivo).

Tras varios días de expectación e incertidumbre, ya se conocen la fecha y el lugar del encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia para hablar sobre la guerra en Ucrania.

Donald Trump confirmó este viernes que su reunión presencial con Vladimir Putin tendrá lugar en el estado estadounidense de Alaska el próximo viernes.

Así lo anunció el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

"La tan esperada reunión entre yo, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente Vladimir Putin, de Rusia, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska".

Y concluyó con su habitual cierre: "Más detalles próximamente. ¡Gracias por su atención a este asunto!".

El Kremlin confirmó la asistencia de Putin a las conversaciones.

"Rusia y EE.UU. son vecinos cercanos, con fronteras entre sí. Y parece bastante lógico que nuestra delegación simplemente sobrevuele el estrecho de Bering y que una cumbre tan importante y esperada entre los líderes de ambos países se celebre en Alaska", declaró el asistente presidencial Yuri Ushakov.



El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reaccionó al anuncio y aseguró que Ucrania "no entregará sus tierras a los ocupantes".

Zelensky añadió que su país "no recompensará a Rusia por lo que ha perpetrado".

"Esta guerra debe terminar, y Rusia debe terminarla. Rusia la inició y la está prolongando, ignorando todos los plazos, y ese es el problema, no otro", apuntó en un video publicado en X.

La Casa Blanca intenta persuadir a los líderes europeos para que apoyen un acuerdo de alto el fuego que cedería a Rusia amplias extensiones de territorio ucraniano, informó CBS News, socio estadounidense de la BBC.

El acuerdo permitiría a Rusia mantener el control de Crimea y tomar posesión de toda la región del Donbás, en el este de Ucrania, compuesta por Donetsk y Luhansk, según fuentes familiarizadas con las conversaciones.

Rusia ocupó ilegalmente Crimea en 2014 y sus fuerzas controlan la mayor parte de la región del Donbás.

Según el acuerdo, Rusia tendría que ceder las regiones ucranianas de Jersón y Zaporiyia, donde actualmente tiene cierto control militar.

Reuters La guerra en Ucrania inició hace más de 3 años con la invasión de Rusia en febrero de 2022.

Advertencia y negociación

Trump había iniciado la semana con una advertencia a Putin: "Acuerde un alto el fuego para el viernes o se enfrentará a más sanciones".

Pero, incluso con la paciencia agotada, el presidente estadounidense descartó decididamente sus amenazas económicas y, en cambio, abrazó la idea de reunirse con Putin para llegar a un pacto.

Durante una reunión este viernes para anunciar un acuerdo económico entre los presidentes de Armenia y Azerbaiyán, Trump indicó que estaba dispuesto a cederle a Putin el control del territorio ucraniano.

"Habrá intercambios de territorios para beneficio de ambos países, pero hablaremos de eso más tarde o mañana", declaró Trump a la prensa.

Cualquier concesión territorial por parte de Kyiv podría considerarse una victoria para Putin.

Pero para Trump, el autoproclamado negociador, la posibilidad de mediar personalmente en un alto el fuego podría eclipsar cualquier preocupación que tenga de ser visto como alguien que cede a las exigencias de Putin.

Cuando se le preguntó si imaginaba una reunión para negociar un acuerdo entre Putin y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el futuro cercano, Trump le dijo a periodistas: "Creo que mi instinto realmente me dice que tenemos una oportunidad".

Condiciones de Rusia

Putin expuso sus exigencias para un acuerdo de alto el fuego cuando se reunió con el enviado de Trump, Steve Witkoff, en Moscú a principios de esta semana, según información publicada en Estados Unidos.

El Wall Street Journal señaló que funcionarios europeos informados por EE.UU. esta semana "obtuvieron impresiones contradictorias sobre si Putin pretende congelar las líneas del frente actuales o, finalmente, retirarse por completo de esas regiones".

No está claro si Ucrania y sus aliados europeos aceptarán el acuerdo.

Ucrania declaró previamente que cualquier concesión territorial acordada sin la presencia de sus funcionarios en la mesa de negociaciones sería inaceptable.

Trump es anfitrión de Putin en suelo propio

Análisis de Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en Norteamérica

Tenemos una fecha y un lugar para la tan esperada cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin.

Si bien se rumoreaba sobre lugares como Roma y Hungría, finalmente el destino —Alaska, dentro de una semana— no es tan exótico.

Sin embargo, es territorio estadounidense, lo que simplifica considerablemente las preocupaciones de seguridad.

Además, posiciona a Trump como anfitrión de su homólogo ruso en territorio que EE.UU. compró a Rusia hace más de un siglo y medio.

La última vez que Alaska fue el centro de atención en un evento diplomático estadounidense fue en marzo de 2021, cuando el recién formado equipo diplomático y de seguridad nacional de Joe Biden se reunió con sus pares chinos en Anchorage.

La reunión se tornó agria, y los funcionarios chinos acusaron a los estadounidenses de "condescendencia e hipocresía".

Trump, quien prometió el año pasado que pondría fin rápidamente a la guerra de Ucrania si regresaba a la Casa Blanca, seguramente espera que esta reunión en Alaska dé mejores resultados.

