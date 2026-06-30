Trump pierde ante Corte Suprema de EE. UU. batalla por acabar con ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este martes la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en el país.

Con seis votos a favor y tres en contra, los jueces decidieron mantener el precedente de hace 150 años por el que todos los bebés nacidos en Estados Unidos reciben automáticamente su ciudadanía.

Trump quiere tumbar este precedente legal porque considera que abre la puerta a que los extranjeros indocumentados "se beneficien indebidamente" de las leyes de Estados Unidos, pero la Corte no está de acuerdo y, con su decisión, le asesta al presidente una significativa derrota judicial.

En su primer día de regreso al poder, el 20 de enero de 2025, el mandatario estadounidense emitió una orden ejecutiva por la que se ponía fin a la concesión de la ciudadanía a los nacidos en Estados Unidos, hijos de padres extranjeros indocumentados o que permanecían en territorio estadounidense con visas temporales.

Los detractores de la medida de Trump denunciaron que la orden violaba la 14ª enmienda de la Constitución de EE. UU., que establece que todos los "nacidos o naturalizados" en el país son ciudadanos de él.

Estados Unidos es uno de los cerca de 30 países en el mundo que reconoce la ciudadanía a todas las personas nacidas en su territorio.

Tras conocer la sentencia, Trump publicó en su cuenta de Truth Social: "La Corte Suprema ratificó la ciudadanía por derecho de nacimiento, lo que es demasiado malo para nuestro país; sin embargo, podemos solucionarlo fácilmente en el Congreso mediante legislación; con el apoyo del presidente, algo que ha quedado claro durante este proceso".

Trump llamó al Congreso a "empezar hoy" el "trabajo para poner fin a la cara e injusta para nuestro país ciudadanía por nacimiento", e indicó que "no es necesaria una larga y engorrosa enmienda constitucional", pese a que no es eso lo que sostienen la mayoría de juristas y lo que parece desprenderse de la última decisión de la Corte Suprema.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes, en cambio, celebraron el fallo de la Corte.

"La 14ª enmienda volivó a probar hoy que es más fuerte que las fuerzas que intentan vaciarla de contenido", dijo Krish O'Mara Vignarajah, presidenta de la asociación de apoyo a los migrantes Global Refuge.

El congresista demócrata por Illinois Jesus Chuy Garcia describió el intento de Trump por acabar con la ciudadanía por nacimiento como "cruel y racista" y Dariely Rodriguez, del Comité de Abogados para los Derechos Civiles bajo la Ley dijo que la sentencia "solidifica lo que hemos sabido durante cientos de años: que cualquiera nacido en el suelo de Estados Unidos, independientemente del estatus de sus padres, es estadounidense".

Una sentencia histórica

El fallo supone un hito histórico que pone fin a los intentos de Trump por imponer una nueva interpretación del texto constitucional estadounidense que limitara los derechos de los hijos de los extranjeros.

La resolución, redactada por el juez John Roberts, sostiene que los nacidos en Estados Unidos de extranjeros en situación irregular en el país o solo temporalmente son "ciudadanos en el nacimiento".

El juez invoca la historia de la 14ª enmienda, aprobada tras el final de la Guerra Civil (1861-1865) para poner fin a la cuestión de la ciudadanía de los esclavos liberados.

"La ciudadanía, entonces y ahora, es el derecho a tener derechos, a participar libremente en nuestra comunidad política".

La enmienda, según la Corte, "extendió esa promesa a todas las personas libres nacidas en esta tierra". Y añade: "Hoy mantenemos esa promesa".

Getty Images El juez John Roberts ha sido el ponente del fallo.

Entre los jueces que votaron en contra de mantener la ciudadanía por nacimiento, Clarence Thomas dijo que se está dando un "nuevo propósito para proyectos políticos" a la enmienda que va más allá del inicial de asegurar la igualdad de derechos para los esclavos liberados, a los que el juez reconoce el derecho a la ciudadanía porque "eran estadounidenses" sin otra patria.

Otro juez disidente, Samuel Alito, lamentó que la decisión "le da el derecho a la ciudadanía a todo el que resulte que nació en este país, incluidas las turistas del parto, mujeres que vienen aquí con el único propósito de dar a luz y luego regresar a casa".

Según Gary O'Donoghue, corresponsal jefe para Norteamérica de la BBC, "esta es una decisión que se estudiará en las clases de Derecho en los años por venir".

"La Corte Suprema, cuya composición actual la forjó el propio Trump, ha entregado un mensaje claro: la 14ª enmienda garantizó la ciudadanía por nacimiento y no puede ser anulada por un simple trazo de la pluma del presidente", añadió O'Donoghue.

Una prioridad de Trump

El presidente Trump reclama hace años poner fin a la ciudadanía por nacimiento. Lo hace desde antes incluso de llegar a la Casa Blanca.

Ya en 2015, cuando era candidato para su primer mandato, pidió terminar con ella y la describió como el "mayor imán para la inmigración ilegal".

Solo horas después de regresar a la Casa Blanca en 2025 firmó la orden ejecutiva con la que quiso decretar el fin de la ciudadanía por nacimiento, un asunto al que se ha referido con frecuencia.

En un reciente mensaje en su red Truth Social, dijo que Estados Unidos "no puede vivir con los grilletes" de la ciudadanía por nacimiento, ya que "no es sostenible ni económicamente ni de otro modo".

La importancia que le da Trump a este asunto quedó clara cuando asistió a una de las audiencias que se celebraron en la sede de la Corte Suprema en Washington.

Que un presidente acuda a una audiencia judicial no tenía precedentes y fue interpretado como un intento de presionar al tribunal.

Según Anthony Zurcher, corresponsal para Norteamérica de la BBC, "hay poco que Trump pueda hacer ya para revertir esta decisión y negar la ciudadanía por nacimiento, salvo que sea otra enmienda al documento fundacional de Estados Unidos".

El proceso de ratificación de una enmienda constitucional requiere mayorías en el Congreso y entre los estados difíciles de imaginar en el contexto actual.

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¿La mayor derrota judicial de la segunda presidencia de Trump?

Jim Lo Scalzo / Reuters Trump hizo de acabar con la ciudadanía por nacimiento uno de sus principales objetivos.

Análisis de Gary O'Donoghue, corresponsal jefe para Norteamérica

Este fallo sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento es probablemente la mayor derrota del segundo mandato del presidente Trump.

También perdió el caso sobre los aranceles a productos extranjeros, pero este asunto es de gran importancia porque él mismo se la dio.

Emitió esta orden ejecutiva el primer día de su segundo mandato. Afirmó que pondría fin al "turismo de nacimiento", calificándolo de abuso y despilfarro de recursos, y sostuvo que esta medida debió haberse tomado hace años.

Aseguró que ningún otro país del mundo reconoce este derecho, lo cual no es cierto: cerca de 30 países, incluidos México y Canadá, cuentan con versiones de la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Tras acudir a la Corte Suprema y escuchar los argumentos —convirtiéndose en el primer presidente en hacerlo—, comenzó a hablar de la posibilidad de una derrota; claramente la anticipaba, y finalmente la sufrió.

Y fue una derrota contundente. El resultado no estuvo ni remotamente reñido. La ratificación de este derecho mantiene el statu quo, pero para el presidente supone un duro revés.

Si desea intentar cambiarlo, tendría que intentar modificar la Constitución. Y eso, en la sociedad estadounidense actual, resulta prácticamente imposible.

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