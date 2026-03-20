Trump llama "cobardes" a aliados de la OTAN por no romper bloqueo iraní en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó "cobardes" a sus aliados de la OTAN al considerar que no cooperan en los esfuerzos para desbloquear el estrecho de Ormuz.

Trump afirmó que a los miembros de la alianza atlántica les resultaría "fácil" permitir que los barcos transiten de forma segura a través de este corredor, cuyo tráfico está bloqueado por las amenazas de Irán en plena guerra en la región.

"¡Sin EE. UU., la OTAN es un tigre de papel! No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con capacidad nuclear", publicó el líder estadounidense en su red social Truth Social.

Y agregó: "Ahora que esa batalla se ha GANADO militarmente -con muy poco peligro para ellos- se quejan de los elevados precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz; una maniobra militar sencilla que constituye la única razón detrás de los altos precios del crudo".

"Sería tan fácil para ellos hacerlo, y con tan poco riesgo. ¡COBARDES, y nosotros lo RECORDAREMOS!", sentencia en su publicación.

La crítica de Trump se produce pocos días después de que los aliados europeos de la OTAN se resistieran a la solicitud de Washington de ayudar a desbloquear el estrecho.

"Carecemos del mandato de las Naciones Unidas, la Unión Europea o la OTAN, exigido por la Ley Fundamental. Por lo tanto, desde el principio quedó claro que esta guerra no es asunto de la OTAN", dijo el canciller alemán, Friedrich Merz, al explicar la posición de su país durante una rueda de prensa en Berlín a inicios de semana.

Siguiendo una línea semejante, al referirse el lunes a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, fue tajante. "Esta no es la guerra de Europa", dijo.

Una guerra que afecta directamente a Europa

Aunque no la hayan iniciado ni estén tomando parte en ella, los aliados europeos de la OTAN se ven muy afectados por las consecuencias económicas de la guerra debido a su alta dependencia de la importación de hidrocarburos en comparación con EE.UU.,

El país norteamericano es el principal productor de petróleo del mundo y, aunque también importa hidrocarburos, no adquiere grandes cantidades en Medio Oriente

El estrecho de Ormuz es una arteria comercial clave por la que transita alrededor del 20 % del petróleo mundial.

Gran parte de ese crudo se consume en el viejo continente.

BBC

Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, varios buques comerciales han sido objeto de ataques en este canal.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, declaró la semana pasada que el país debería continuar con su estrategia de bloquear el estrecho para ejercer presión sobre Washington.

Antes de la guerra unos 3.000 buques transitaban cada mes este corredor, por donde pasan cada año unos 20 millones de barriles de petróleo.

El estrecho de Ormuz tiene la profundidad suficiente para dar paso a los mayores barcos petroleros del mundo y es utilizado por los principales productores de crudo y gas de Oriente Medio, así como por sus clientes.

Unos 20.000 marineros se encuentran en este momento varados en el golfo Pérsico, al noroeste del estrecho -según ha informado la Organización Marítima Internacional (OMI) de la ONU- por las amenazas iraníes de atacar a los buques.