Trump entre los posibles blancos de atentado en cena, revela fiscal general interino

El presidente Donald Trump y su esposa, la primera dama Melania Trump, así como el vicepresidente JD Vance y otros funcionarios fueron evacuados de la cena de corresponsales de la Casa Blanca en la noche del sábado luego de que se escucharan disparos en el hotel de Washington DC donde tenía lugar el evento.

Trump mismo le contó a la prensa después que un hombre había entrado armado al Washington Hilton.

El presunto autor de los disparos, que ha sido identificado por los medios estadounidenses como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de Torrance (California), fue arrestado y se encuentra en custodia de las autoridades federales.

Según informó este domingo el fiscal general interino, Todd Blanche, el detenido no está colaborando con la policía, pero las indagaciones "preliminares" en torno al incidente sugieren que este habría tenido como "objetivos probables" al presidente y funcionarios de su gobierno.

La policía dijo anteriormente que los motivos siguen sin conocerse.

En su primera entrevista tras el suceso, ofrecida a la cadena conservadora Fox News, Trump compartió detalles de la investigación y aseguró que el presunto atacante actuó movido por un "odio profundo" hacia los cristianos.

Agregó que lo decía basándose en un "manifiesto" que las autoridades habrían hallado en una computadora del sospechoso.

Trump añadió que no sabía muy bien lo arriesgado que iba a ser el trabajo cuando se postuló para el cargo.

"Si eres un presidente consecuente, corres un mayor peligro que si no lo eres", aseguró.

El sospechoso

El presunto autor de los disparos ha sido identificado por los medios estadounidenses como Cole Tomas Allen.

De 31 años, residía en Torrance, un suburbio en el suroeste de Los Ángeles, California.

CBS News, socio estadounidense de la BBC, informa que Allen trabajó como tutor en ese municipio después de graduarse del muy reconocido Instituto de Tecnología de California (CalTech).

La policía confirmó que estaba hospedado en el hotel Washington Hilton, donde se celebraba la cena, y que portaba múltiples armas, incluyendo pistolas y cuchillos.

Según las autoridades, las fuerzas del orden intercambiaron disparos con el presunto atacante y lo interceptaron, y creen que el sospechoso disparó su arma.

Donald Trump/Truth Social El sospechoso está tirado en el piso, con la cara en la alfombra, sin camiseta. Varios agentes lo rodean.

Allen está recibiendo tratamiento en el hospital tras el incidente. Se espera que sea formalmente acusado el lunes.

La fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, adelantó el sábado que el sospechoso enfrentaría dos cargos: uno por el uso de un arma de fuego durante un delito violento y otro por agresión contra agentes federales con un arma peligrosa.

BBC

BBC

Momentos tensos

La del sábado iba a ser la primera cena de Trump con los corresponsales que suelen cubrir la Casa Blanca.

El presidente estaba inmerso en una conversación cuando fue interrumpido por un alboroto en el salón.

En los videos captados en el momento se pueden escuchar unos fuertes sonidos, seguidos de los gritos de varios miembros del servicio secreto mientras escoltan al presidente fuera del recinto: "¡Agáchense, agáchense!".

También se ve al vicepresidente, JD Vance, y al asesor de seguridad nacional de Trump, Stephen Miller, siendo escoltados fuera.

Reuters Se vivieron imágenes de alta tensión durante la cena de los corresponsales de la Casa Blanca

Reuters

Minutos después de haber sido evacuado, Trump compartió imágenes de las cámaras de seguridad en el que se ve como el presunto atacante corre a toda velocidad para intentar cruzar el perímetro de seguridad.

El presidente también mostró fotos del sospechoso en el piso, ya bajo la custodia de los agentes.

Según el jefe de policía metropolitana de Washington, Jeff Caroll, los agentes no tuvieron que usar sus armas para detener al hombre, sino que lo inmoviliaron abalanzándose sobre él.

Caroll además reveló que el sospechoso era un huésped en el hotel.

"Estaba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos", dijo.

"Pensé que [el sonido de los disparos] había sido una bandeja que se había caído", les explicó Trump a los periodistas durante una rueda de prensa que celebró después de que se cancelara el evento.

El mandatario agradeció a los miembros de los medios por su "increíble valentía" y se refirió al atacante como una "persona muy enferma".

También recordó el atentado del que fue víctima en Butler, Pensilvania, diciendo que creía que la seguridad había sido mucho mejor en esta ocasión.

Mientras los agentes del servicio secreto aseguraban el edificio, mantuvieron a todos los asistentes acordonados dentro del salón principal del hotel, donde se estaba celebrando el evento.

Muchos de los periodistas hicieron reportes de lo que estaba ocurriendo dentro del recinto para sus medios.

"Cuando hace apenas unos momentos se desató esa enorme conmoción en el salón de baile del Washington Hilton, traté de filmar lo que estaba sucediendo", contó el corresponsal del Departamento de Estado de la BBC Tom Bateman.

"Con mi colega nos dirigimos hacia la parte trasera de la sala para intentar enviar el video; fue entonces cuando me vi arrastrado por un grupo de personas a las que estaban conduciendo hacia el exterior".

"Cuando salimos, escuché a un agente del Servicio Secreto decir: 'Esto es ahora una escena del crimen; tienen que salir'."

Reuters Los asistentes a la cena tuvieron que resguardarse bajo las mesas.

Reuters También fueron evacuados varios miembros del gabinete como el Secretario de Salud Robert Kennedy