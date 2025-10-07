Trump dice que no conoce a Bad Bunny y le parece “ridículo” que actúe en Super Bowl

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó que la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) escogiera al cantante puertorriqueño Bad Bunny para el espectáculo musical del próximo Super Bowl.

La NFL anunció el 28 de septiembre la elección de Bad Bunny como artista para el show de medio tiempo que tradicionalmente se hace en la final del campeonato nacional de fútbol americano, que se celebrará el 8 de febrero en Santa Clara, California.

Trump dijo el lunes a la noche en el canal de noticias conservador Newsmax que no conoce al músico boricua y que es "absolutamente ridículo" que la Liga de Fútbol Americano lo haya elegido para el show.

Tras hablar sobre las políticas contra inmigrantes indocumentados en EE.UU., el presentador de televisión Greg Kelly le dijo al presidente: "La NFL acaba de elegir al conejo Bad Bunny, o como se llame, un tipo que odia a ICE [el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas], a quien usted no le cae bien y que acusa de racismo a todo lo que no le gusta".

Y le preguntó: "¿Cree que deberíamos considerar ignorar a la NFL, hacer un boicot o algo por el estilo? Este tipo no parece un artista unificador y mucha gente ni siquiera sabe quién es".

"Nunca he oído hablar de él, no sé quién es. No sé por qué lo hacen. Es una locura", respondió Trump.

"Me parece absolutamente ridículo", añadió.

El mandatario señaló que la NFL "luego echa la culpa a un promotor que contrataron para que se encargara del entretenimiento", aunque no dijo de quién se trataba.

La NFL no responsabilizó públicamente a un promotor por la elección del artista.

En el comunicado publicado a fines de septiembre con el anuncio, la NFL mencionó a Apple Music y a Roc Nation -una productora encabezada por el rapero Jay-Z, subsidiaria de Live Nation- como organizadores del espectáculo.

Trump tuvo enfrentamientos públicos con Jay-Z en su primer mandato.

"Enemigo acérrimo de Trump"

Tras conocerse la noticia de quién será el encargado del próximo show de medio tiempo, la NFL ha sido criticada desde sectores conservadores por considerar que Bad Bunny "no es lo suficientemente estadounidense".

Puerto Rico es un territorio de EE.UU., aunque culturalmente es latinoamericano, y hay quienes lo consideran como "la colonia más antigua del mundo".

Activistas del movimiento oficialista MAGA (Make America Great Again, "Hagamos Estados Unidos grande nuevamente") como el comentarista y youtuber Benny Johnson señalaron a Bad Bunny como un "enemigo acérrimo de Trump" y un "activista en contra de ICE".

Getty Images Los agentes de ICE han protagonizado numerosas redadas en los últimos meses contra inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

"La NFL se está autodestruyendo año tras año", agregó.

El comentarista Nick Adams, próximo embajador de EE.UU. en Malasia, dijo que haber escogido al músico boricua es "una cachetada en la cara para la abrumadora mayoría de estadounidenses que apoyaron a Donald Trump".

En tanto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió que desplegará agentes de ICE en la próxima final de la liga de fútbol americano.

"Vamos a estar en todas partes. Vamos a hacer cumplir la ley. No deberías venir al Super Bowl a menos que seas un ciudadano estadounidense respetuoso de la ley", sostuvo.

Bad Bunny acaba de terminar una serie de 31 conciertos en San Juan, Puerto Rico, tras la salida en enero de su álbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", pero no sumó una gira por el EE.UU. continental, a pesar de ser uno de los artistas más populares del momento en el país.

En una entrevista con la revista i-D publicada hace un mes, el boricua aseguró que esa ausencia se debió a que podía haber agentes de ICE afuera de sus conciertos buscando detener a inmigrantes indocumentados.

WireImage/Getty Images Shakira y Jennifer Lopez fueron las protagonistas en 2020 del show de medio tiempo más latino hasta ahora.

Al final de su primer gobierno, Shakira y Jennifer Lopez fueron las encargadas de brindar el show del medio tiempo en el Super Bowl de 2020.

En aquel momento, la elección también fue señalada como un mensaje ante las políticas antiinmigrantes de Trump.

Pero a diferencia de aquel dúo femenino, que combinó canciones en inglés y en español durante el espectáculo, el repertorio de Bad Bunny es 100% en castellano.

En un monólogo que dio el sábado en el programa humorístico Saturday Night Live, Bad Bunny hizo una parte en español y luego, al cambiar de idioma, lanzó: "Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender".

BBC

