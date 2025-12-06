Trump dice que Europa se enfrenta a la "desaparición de su civilización"

El gobierno del presidente Donald Trump ha advertido que Europa se enfrenta a una "desaparición civilizatoria" y ha cuestionado si ciertos países pueden seguir siendo aliados fiables, en un nuevo documento estratégico que presta especial atención al continente.

En la Estrategia de Seguridad Nacional, de 33 páginas, el líder estadounidense esboza su visión del mundo y explica cómo utilizará el poder militar y económico de Estados Unidos para trabajar en pos de ella.

Trump describió el documento como una "hoja de ruta" para garantizar que EE.UU. siga siendo "la nación más grande y exitosa de la historia de la humanidad".

Los políticos europeos han comenzado a reaccionar, y el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha afirmado que su país no necesita "consejos externos".

Los presidentes suelen publicar una Estrategia de Seguridad Nacional formal una vez por mandato. Esta puede servir de marco para futuras políticas y presupuestos, además de indicar al mundo cuáles son las prioridades del presidente.

El nuevo documento sigue una retórica similar a la del discurso de Trump ante Naciones Unidas a principios de este año, en el que criticó duramente a Europa Occidental y su enfoque en materia de migración y energía limpia.

El nuevo informe refuerza el punto de vista de Trump, pidiendo la restauración de la "identidad occidental", la lucha contra la influencia extranjera, el fin de la migración masiva y un mayor enfoque en las prioridades de EE.UU., como la lucha contra los carteles de la droga.

Centrándose en Europa, afirma que, si las tendencias actuales continuaran, el continente sería "irreconocible en 20 años o menos" y sus problemas económicos se verían "eclipsados por la perspectiva real y más cruda de la desaparición de la civilización".

"No es nada obvio que algunos países europeos vayan a tener economías y ejércitos lo suficientemente fuertes como para seguir siendo aliados fiables", afirma el documento.

También acusa a la Unión Europea y a "otros organismos transnacionales" de llevar a cabo actividades que "socavan la libertad política y la soberanía", afirma que las políticas migratorias están "creando tensiones" y señala que otros problemas incluyen "la censura de la libertad de expresión y la represión de la oposición política, la caída de las tasas de natalidad y la pérdida de las identidades nacionales y la confianza en sí mismos".

Por el contrario, el documento elogia la creciente influencia de los "partidos patrióticos europeos" y afirma que "Estados Unidos anima a sus aliados políticos en Europa a promover este renacimiento del espíritu".

El gobierno de Trump ha fomentado los vínculos con el partido de ultraderecha AfD en Alemania, que ha sido clasificado como de extrema derecha por los servicios de inteligencia alemanes.

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Wadephul, subrayó que "Estados Unidos es y seguirá siendo el aliado más importante en la alianza [de la OTAN]. Sin embargo, esta alianza se centra en abordar cuestiones de política de seguridad".

"Creo que las cuestiones relacionadas con la libertad de expresión o la organización de nuestras sociedades libres no tienen cabida [en la estrategia], al menos en lo que respecta a Alemania", añadió.

JAIME REINA/AFP via Getty Images El documento dice que EE.UU. debe reajustar su presencia global para "hacer frente a amenazas urgentes en nuestro hemisferio", algo que ya está llevando a cabo con el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford al Caribe, por ejemplo.

En referencia a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, el documento afirma que Europa carece de "confianza en sí misma" en su relación con Rusia.

Gestionar las relaciones europeas con Rusia requerirá una importante implicación de Estados Unidos, según el documento, que añade que el fin de las hostilidades en Ucrania es un interés fundamental para Estados Unidos.

La administración Trump ha propuesto un plan para poner fin a la guerra, cuya versión original pedía a Ucrania que cediera parte de su territorio a Rusia para que esta lo controlara de facto. Sin embargo, el enviado de Trump presentó una versión modificada en Moscú. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha advertido de que las tropas ucranianas deben retirarse de la región oriental de Donbás o Rusia la tomará por la fuerza.

El documento estratégico de la Casa Blanca hace referencia repetidamente al hemisferio occidental y a la necesidad de que Estados Unidos se proteja de las amenazas externas.

El documento afirma que debe haber un reajuste de "nuestra presencia militar global para hacer frente a las amenazas urgentes en nuestro hemisferio". Para ello, la estrategia exige retirar activos de los escenarios que ya no son tan importantes para la seguridad nacional estadounidense.

Esta reordenación de las prioridades del poder militar ya se puede observar en el Caribe, donde el ejército estadounidense tiene una presencia cada vez mayor y ha llevado a cabo repetidos ataques mortales contra embarcaciones que, según el Gobierno, transportan drogas. El buque de guerra más grande del mundo, el USS Gerald Ford, tiene actualmente su base en el Caribe junto con su grupo de ataque.

Fuera del hemisferio occidental, la administración Trump destaca el mar de China Meridional como una vía marítima clave que tiene importantes implicaciones para la economía estadounidense, y el documento afirma que Estados Unidos "endurecerá y reforzará su presencia militar en el Pacífico occidental".

Estados Unidos también pide un aumento del gasto en defensa por parte de Japón, Corea del Sur, Australia y Taiwán.

Afirma que "disuadir un conflicto sobre Taiwán, idealmente preservando la superioridad militar, es una prioridad". China considera que Taiwán, que se autogobierna, forma parte de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para "reunificarse" con él.

La estrategia también habla de promover una base industrial más fuerte en Estados Unidos y una menor dependencia de las tecnologías extranjeras, lo que coincide con algunas de las medidas que ha tomado la Administración Trump con sus aranceles globales generalizados.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.