Trump dice que EE. UU. golpeará "muy duro" a Irán esta noche

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó nuevas amenazas contra Irán, en medio de la nueva escalada de las tensiones entre Washington y Teherán.

En una publicación en su red social, Truth, Trump dijo que Estados Unidos golpeará "muy duro" a Irán esta noche, "asumirá el control total" del petróleo iraní y tomará la isla de Jark, uno de los principales puntos de flete de crudo del país, "en un futuro no demasiado lejano".

Trump equiparó ese supuesto control de los recursos petroleros de Irán a la intervención estadounidense que derribó en enero al presidente venezolano Nicolás Maduro.

"En algún momento en un futuro no demasiado lejano tomaremos la isla de Jark y otros puntos de la infraestructura petrolera, y asumiremos control total de sus mercados de gas y petróleo, en gran medida como hemos hecho con Venezuela, lo que está funcionando brillantemente tanto para Venezuela como para Estados Unidos", afirmó Trump en su mensaje.

Las palabras del presidente provocaron una reacción inmediata en los mercados de crudo. El barril de Brent subió aproximadamente US$2 y los futuros de crudo B rente escalaron hasta los US$94,16 por barril.

Sebastian Usher, experto de la BBC en Medio Oriente, dijo que la estrategia de Estados Unidos ahora parece ser incrementar la intensidad de sus ataques contra Irán cada día, pero sin desatar una guerra total.

Horas antes del mensaje de Trump, tres marinos indios murieron en un ataque estadounidense contra el buque Settebello cerca de aguas de Omán.

El miércoles fue el segundo día consecutivo de ataques entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente, un giro que hace temer por el alto el fuego entre ambos países, tras el que no han llegado a un acuerdo.

Getty Images Israel, mientras tanto, sigue atacando Líbano.

Dudas sobre Jark

Sin embargo, este mismo jueves, el presidente pareció arrojar dudas sobre la hipotética operación sobre la isla de Jark.

En una entrevista telefónica con la cadena Fox News, dijo: "No estoy seguro de que el país tenga ganas de hacerlo, por bueno que sea".

Las palabras de Trump han intensificado las especulaciones sobre una posible operación militar terrestre de Estados Unidos en territorio iraní, después de semanas en las que Washington y Teherán no se han puesto de acuerdo para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero.

Según Tom Bateman, corresponsal de la BBC en el Departamento de Estado, los comentarios de Trump "reavivarán la febril especulación que hubo durante la guerra acerca de una operación inminente por tierra".

"También provocará furiosas protestas en Teherán".

Pero, según Bateman, "como siempre con Trump, es imposible saber si se trata de un plan real o un farol para empujar a sus adversarios a la capitulación.

Nuevos ataques

ISNA/Reuters Estados Unidos confirmó que había atacado barcos que habían violado su bloqueo al crudo iraní en el estrecho de Ormuz.

Las nuevas amenazas de Trump se producen después de que el Comando Central de Estados Unidos confirmara que había atacado tres barcos a los que Washington acusa de violar su bloqueo a las exportaciones de crudo iraní en el estrecho de Ormuz.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que las acciones estadounidenses habían dejado "sin significado" el alto el fuego entre ambos países.

Irán también ha atacado objetivos de Estados Unidos en la región. Las autoridades locales de Bahréin informaron que una niña de 11 años resultó herida en el ataque de un dron este jueves por la mañana.

Varios países - entre ellos Pakistán, Rusia y China - han reiterado sus llamamientos a Irán y Estados Unidos a abandonar la violencia.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.