Trump amenaza con más ataques de Israel si Irán no firma un acuerdo nuclear

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió a Irán de la posibilidad de "ataques más brutales" por parte de Israel si no acepta un acuerdo para detener su programa nuclear.

Las declaraciones del mandatario ocurren luego de que la madrugada de este viernes las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron múltiples instalaciones nucleares y objetivos militares en suelo iraní.

Teherán respondió con el envío de 100 drones, muchos de los cuales fueron interceptados por Israel.

Más temprano, EE.UU. había negado estar involucrado en la ofensiva.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo estaban a punto de entrar en su sexta ronda el domingo.

Trump comentó en Truth Social que le dio a Teherán "una oportunidad tras otra".

"Ya ha habido gran muerte y destrucción, pero aún hay tiempo para poner fin a esta masacre, con los próximos ataques ya planeados aún más brutales", afirmó.

"Irán debe llegar a un acuerdo, antes de que no quede nada, y salvar lo que una vez se conoció como el Imperio iraní. No más muerte, no más destrucción, ¡Simplemente hazlo antes de que sea demasiado tarde!", agregó.

Trump afirmó previamente que estaba al tanto de los planes de Israel antes de que lanzaran los ataques nocturnos, pero dejó claro que el ejército estadounidense no participó en la operación.

Al preguntársele sobre el alcance de esto, Trump respondió: "No fue un aviso. Fue que sabíamos lo que estaba pasando".

Asimismo, calificó la operación como "un ataque muy exitoso, por decirlo suavemente".

EPA Israel anunció el inicio de los ataques en la madrugada del viernes.

"Una acción unilateral"

Después del ataque de Israel, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, emitió un comunicado para reiterar que su gobierno no tuvo relación con la ofensiva.

"Esta noche, Israel emprendió una acción uniltareal contra Irán. No participamos en ataques contra Irán y nuestra máxima prioridad es proteger a las fuerzas estadounidenses en la región", señaló Rubio en un comunicado emitido por la Casa Blanca.

"Israel nos informó que considera que esta acción es necesaria para su propia defensa. El presidente Donald Trump y el gobierno han tomado todas las medidas necesarias para proteger a nuestras fuerzas y mantener un estrecho contacto con los socios regionales de EE.UU.", agregó.

"Seamos claros: Irán no debe atacar los intereses ni al personal de Estados Unidos", apuntó.

Reuters El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que su gobierno no ha participado en los ataques contra Irán.

La oposición de Trump

El corresponsal de la BBC en la Casa Blanca Bernd Debusmann Jr. explica que, antes del inicio de los bombardeos, el mandatario estadounidense señaló que no deseaba ver ningún ataque israelí en Irán.

"Mientras crea que puede haber un acuerdo, no quiero que se concrete [el ataque]", declaró, añadiendo que cualquier ofensiva podría arruinar las negociaciones en curso.

Sin embargo, advirtió que creía que un ataque estaba "bastante cerca".

"No quiero decir que sea inminente", expresó sobre un posible ataque israelí. "Pero parece algo que bien podría suceder".

Refiriéndose a Irán, Trump dijo que "ellos tendrán que estar dispuestos a darnos algunas cosas que no están dispuestos a darnos ahora mismo".

"Estados Unidos había recibido una advertencia anticipada sobre el ataque de Israel contra Irán. La rápida actuación de la administración Trump para proteger al personal estadounidense en la región fue prueba de ello", escribe Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en Norteamérica.

"También es bastante evidente que los funcionarios estadounidenses no están contentos con este acontecimiento", añade.

"Su fría respuesta hasta el momento a la acción israelí, notable por su énfasis en la falta de participación de Estados Unidos en la planificación o el apoyo, lo subraya".

"Una amenaza para Israel"

Los ataques están siendo dirigidos a la capital iraní, Teherán, según anunció Israel Katz, ministro de Defensa israelí.

Katz dijo que Israel está bajo estado de emergencia y afirmó que el país prevé que haya represalias.

En Jerusalén, los residentes se despertaron con sirenas seguidas de una alerta telefónica.

Los ataques tienen como objetivo el programa nuclear de Irán y otras instalaciones militares, según declaró un funcionario israelí.

Todos los vuelos en el principal aeropuerto internacional de Teherán han sido suspendidos, según los medios estatales iraníes.

Desde Jerusalén, el corresponsal de la BBC en Medio Oriente Jo Floto dijo que un alto oficial militar israelí declaró que Irán tiene suficiente material para crear bombas nucleares "en cuestión de días".

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que los ataques son parte de la Operación León Ascendente.

Se trata de "una operación militar dirigida a contrarrestar la amenaza iraní a la propia supervivencia de Israel. Esta operación continuará durante los días que sean necesarios", afirmó.

"Si no se detiene, Irán podría producir un arma nuclear en muy poco tiempo" agregó.

La Casa Blanca quizá fue sorprendida por la rapidez del ataque

Jake Kwon, corresponsal de la BBC en Norteamérica

Desde que se conoció la noticia de la evacuación de parte del personal de EE.UU. en Bagdad tras recibir la confirmación de que Israel estaba "totalmente listo" para atacar a Irán, los medios de comunicación locales han estado siguiendo de cerca al gobierno de Trump en busca de pistas sobre cuándo podría producirse dicho ataque.

Algunos especularon con que la evacuación era simplemente una táctica para presionar a los iraníes en la próxima ronda de conversaciones del domingo, y que los israelíes esperarían a ver si se alcanzaba primero un acuerdo.

Incluso horas antes de los ataques aéreos, el presidente Donald Trump publicó en redes sociales que Estados Unidos mantiene su compromiso con la diplomacia.

Trump declaró a la prensa que quiere evitar el conflicto y que un ataque israelí arruinaría la negociación.

Todo esto indica que es probable que la Casa Blanca también se sorprendiera por la rapidez con la que se produjo el ataque.