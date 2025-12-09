Trump amenaza a México con arancel del 5% si "continúa incumpliendo" el Tratado de Aguas suscrito con EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino "continúa incumpliendo" el Tratado de Aguas que firmó con Estados Unidos en 1944.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que, en base a ese acuerdo de hace 80 años, México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU.

Y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.

"Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores", advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a "solucionar ya" la cuestión.

El tratado al que hace referencia Trump regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado.

La implementación del convenio ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.UU. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.

Los productos mexicanos actualmente enfrentan un arancel del 25% a menos que estén amparados por el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), un acuerdo de libre comercio firmado durante el primer mandato de Trump y que Washington pretende renegociar en 2026.

Trump se reunió la semana pasada con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum al margen del sorteo de la Copa del Mundo 2026, y con el primer ministro canadiense Mark Carney, para discutir el futuro del acuerdo comercial.

Las conversaciones marcaron la primera reunión cara a cara entre Trump y Sheinbaum.

"La máxima cantidad posible"

AFP vía Getty Images Ya en abril Trump advirtió que habría consecuencias si el imcumplimiento continuaba.

No es la primera vez que Trump habla de consecuencias para México en referencia al tema de la repartición del agua.

Ya en abril, en su plataforma Truth Social, advirtió que estaba valorando la imposición de aranceles y hasta sanciones.

"El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde", advirtió entonces.

Su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, le respondió con un mensaje en su cuenta oficial de X.

"El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo", explicó.

"He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo", dijo la mandataria.

Sin embargo, la polémica por la cuestión sigue.

Según informó el Departamento de Estado de EE.UU. el pasado 25 de noviembre, durante una reunión sostenida con funcionarios mexicanos se "presionó" para que el país vecino cumpliera con su obligación y suministre "la máxima cantidad posible" de agua a los usuarios de Texas.

"El déficit en las entregas de líquido ha exacerbado la escasez en Texas y ha contribuido a pérdidas de cientos de millones de dólares en cultivos", dijo entonces el Departamento de Estado.

El reclamo sigue a meses de denuncias hechas por agricultores del sur de EE.UU., así como a una serie de funcionarios, desde el gobernador de Texas, Greg Abbott, pasando por la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, hasta el el senador republicano Ted Cruz.

BBC

¿Qué dice el tratado?

De alguna manera, se podría decir que el Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes.

El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.

Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.

La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.

Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.

Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasan por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.

El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.

El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.

"Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.", afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.